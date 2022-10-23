人物／傾聽馬兒的男人與英女王

已辭世的英女王伊麗莎白二世於2015年10月在倫敦白金漢宮皇家的馬厩，和羅伯茨一起聊照顧馬的點點滴滴。 （Getty Images）

隨著英國女王 伊麗莎白二世的辭世，不少與女王有關的感人故事一一浮現世人面前。

知名美國馴馬師羅伯茨(Monty Roberts)與已故英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)，有著一段長達30多年的情誼，這段非比尋常的因緣來自於女王對於馬匹與騎馬的熱愛。

1989年4月某天，伊麗莎白二世午宴款待抵達英國訪問的蘇聯領袖戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)之後，緊接著安排的行程是接見從加州 的索凡(Solvang)風塵僕僕來到溫莎城堡(Windsor Castle)的羅伯茨。

30年情誼 一篇文章牽線

在幾個月前，女王讀到一篇介紹羅伯茨如何訓練賽馬師的文章，內容寫道羅伯茨的訓練技巧是讓馬兒把賽馬師視為馬匹群體成員之一，而不是奉為主人。女王派遣手下一名訓馬師親赴加州觀察羅伯茨的訓練方式，不久後女王便發函邀請羅伯茨到英國。

87歲的羅伯茨接受紐約時報專訪，回憶第一次見到女王伊麗莎白二世的點點滴滴，以及後來長達30多年的友誼。

知名美國馴馬師羅伯茨與已故英國女王伊麗莎白二世，有著一段長達30多年的情誼。（Getty Images）

羅伯茨1989年4月應邀訪問時，使用英國王室飼養的23匹馬，對女王展示訓練操演，其中包括女王的母親丶伊麗莎白王太后(The Queen Mother)飼養的一匹馬。他回憶說，伊麗莎白王太后當天看到訓練過程非常感動，甚至流下眼淚。

羅伯茨與英國女王的因緣從此展開。羅伯茨每年平均訪問英國六次至七次，與女王開會數小時之久，討論馬匹訓練計畫，會面地點大多在英格蘭東部的山均漢姆堡(Sandringham)，還有溫莎地區餐廳的貴賓室，或者女王在溫莎城堡的辦公室。他說，在女王辦公室裡「總是有好多隻柯基犬(corgis)圍繞著我們」。

羅伯茨受鼓勵 寫暢銷書

女王鼓勵羅伯茨應該把訓練馬匹的訣竅寫成一本書，他所寫的「傾聽馬兒的男人」(The Man Who Listens to Horses)在2008年出版，成為暢銷書籍。羅伯茨說，女王認為沒有人可以用高高在上的態度，對別人或動物命令著「如果不照我說的來做，我就要傷害你」。

伊麗莎白二世從小對馬情有獨鍾。四歲那年，她獲得祖父喬治五世(George V)贈送一匹名叫「佩吉」(Peggy)的雪特蘭矮種馬(Shetland pony)之後開始學騎馬，成為騎馬好手。前美國總統雷根(Ronald Reagan)1982年訪問溫莎城堡時，便曾與女王一起騎馬出遊。

羅伯茨說，除了與女王討論馬匹之外，數十年來聊天話題天南地北，包括如何增進退役老兵的心理健康。女王也曾詢問關於柯基犬的問題，例如愛犬為何叫個不停。

2011年，女王頒發皇家 維多利亞勳章(Royal Victorian Order)給羅伯茨，表彰他對英國王室、英國女王及賽馬活動的傑出貢獻。

他說，每當女王跟馬匹在一起的時候，總是流露著一股特別的寧靜祥和。他回憶說，1989年第一次抵達溫莎城堡時，看到一名穿著騎馬服裝的婦女正在馬廄裡為馬刷毛，原本以為是工作人員，但王室侍從卻在一旁說道：「您肯定認出那就是伊麗莎白二世吧。」