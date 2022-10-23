地產迷思／前夫幫忙搬家 也是美事

20多年前劉太太還是史蒂芬的太太的時候，劉逸賢是他們的朋友，後來劉逸賢的婚姻出現很嚴重的問題……。

7月31日早晨9點半，劉逸賢的BMW開過位於Garden City (花園市)、Hicksville（西克斯維爾鎮）與Levittown(列維鎮)交接的艾森豪公園，他一邊看著公園裡打高爾夫球的球客，一方面回味自己一個小時前在公園裡第一次跑步的獨特經驗。

艾森豪公園裡有3個18個洞的高爾夫球場，早晨7點到8點已經有很多球友在打球了，劉逸賢昨天才把家從皇后區的貝賽搬到納蘇郡希克斯 維爾鎮，（以下把劉逸賢的新家簡稱為「新家」）新家裡亂七八糟，當晚他只能睡在地板上的軟墊上。喜歡晨跑的他，一大早起床便開車到艾森豪公園來跑步，能在被高爾夫球場圍繞、政府精心規畫好的林蔭步道慢跑，還是他從來沒有享受過的獨特的愉快經驗。

車裡除了劉逸賢之外，還有劉太太以及劉太太的女兒葉鵑紅。今天早上劉太太要到貝賽的舊家（以下簡稱「舊家」）去打掃，下午房東要來驗收房屋。還在大學裡念書的葉鵑紅被媽媽拉著過來幫忙，她因為新家還沒有安裝Wi-Fi，不能使用手機心情很不好，自己坐在裝滿要被丟棄的舊家具旁邊的車子後座，嘟著嘴不說話。

麻煩前夫買早餐

這時候劉太太的手機響了，只聽到劉太太問電話裡的對方「你現在開到那裡了？」「能不能給我和鵑紅買早餐？」「如果方便的話，買兩份。記得給我熱咖啡 。」

接著又說：「我現在還在路上，大約30分鐘到達。」便掛斷電話了。

「是誰？」劉逸賢問。

「Steven（史蒂芬）。」陳太太簡短地回答。

劉逸賢一方面很吃驚，一方面也覺得這種事情發生也沒什麼意外，史蒂芬是劉太太的前夫，葉鵑紅的親生父親；劉逸賢一家這幾天搬家，他出了很多力。

7月29日星期五，史蒂芬在劉逸賢家裡工作了八個小時，幫劉太太（前妻）打包。

劉逸賢是房地產 經紀，他業務上要接很多電話、幫客戶準備房地產的資料，沒辦法幫太太打包，劉太太就指點史蒂芬包東包西，史蒂芬也老老實實地照辦，有時候他有意見，他就提出來和劉太太討論。但是劉太太要是不採納，他也沒異議地遵照劉太太的指示去打包。

第二天星期六，史蒂芬照樣一大早便到劉逸賢家幫忙打包，早上8點10分搬家的工人開著大卡車到劉逸賢家，史蒂芬便幫忙搬東搬西、指揮協助搬家工人。

兩個小時後，搬家工人發動滿載的卡車開往劉逸賢新家的時候，史蒂芬也開車到新家，幫在新家等著的劉逸賢搬東西，挪位置；指揮工人把東西放在適當的地方。

劉逸賢家裡的東西很多，搬家公司總共搬了兩車，忙亂的情形一直持續到下午6點多。史蒂芬一刻也沒離開，從頭忙到尾，還幫劉逸賢仔細地檢查搬過來的家具有沒有帶著昆蟲、蟑螂卵，才搬進新家。

搬家公司收工之後，劉太太累得癱在後院的椅子上。另外一位來幫忙搬家的、劉太太表妹的男朋友David，他的童年是在希克斯維爾鎮度過的。他提議到附近一家他很喜歡的Checker’s買漢堡，並推荐一種特別受歡迎的加級起司漢堡。

劉太太於是定了八客漢堡，屋主一家和來幫忙的朋友一起在後院裡喝啤酒，吃漢堡，史蒂芬一時興起還高歌幾曲老歌，大家都鼓掌叫好；到了晚上8點多，史蒂芬才回家。

劉逸賢很感激史蒂芬的幫忙，他以為既然絕大部分的東西都搬到新家了，史蒂芬也幫完忙了，沒想到今天太太要回舊家打掃，史蒂芬還願意一大早就來幫忙，還幫劉太太以及葉鵑紅買早餐。他一方面出乎意料之外，另外一方面從他以往和史蒂芬來往的經驗，他也不覺得意外。

三人原本是舊識

20多年前， 當劉太太還是史蒂芬太太的時候，劉逸賢是他們的朋友，後來劉逸賢的婚姻出現很嚴重的問題，沒想到史蒂芬與他當時的太太的婚姻也出現嚴重的問題。巧的是劉逸賢和史蒂芬在同一段時間內離婚，史蒂芬太太離婚後便和劉逸賢交往，兩人很快便結婚了。

史蒂芬聽到這個消息先是吃驚，幾個月後他也接受這個事實，對劉逸賢心裡也沒有芥蒂。史蒂芬這位前妻當時帶著還在襁褓中的葉鵑紅嫁給劉逸賢，劉逸賢一點也沒有嫌葉鵑紅麻煩。這20多年來，他把葉鵑紅當親生女兒撫養。史蒂芬看在眼裡，心裡非常感激。只要劉逸賢家有是或是劉太太召喚，他立刻放下手邊的事情，趕去幫忙。

這20多年來，史蒂芬又結婚了兩次。第一次的再婚在結婚五年後還是以離婚收場，只是八年前的第二次再婚到現在還維繫著。

為了讓葉鵑紅有一些工作的經驗，劉逸賢開了一間地產學校，在線上教課，葉鵑紅便負責實際的線上教課的技術工作。史蒂芬有房地產講師的執照，自願免費幫學校教學，一方面建立一條直接和葉鵑紅工作的管道。

早上10點多，劉逸賢的車子開到貝賽的舊家，史蒂芬已經在舊家門口拿著Duncan Donuts （鄧肯炸甜圈餅）、熱乎乎的羊角麵包漢堡和咖啡等候；劉太太咬了漢堡一口，一直稱讚好吃。

劉逸賢進入公寓裡，因為他清過幾次壁爐，對清壁爐很熟練，把壁爐清乾淨後，便拿著公事包拜訪客戶去了，很放心地留下太太、女兒葉鵑紅和史蒂芬在舊家裡打掃。

本案啟示：

1.離婚發生在任何人身上都是一件很痛苦的事。一般人都很不願意去想到它。史蒂芬不僅不怕去想到它、看到它而且還跟前妻、前妻的現任配偶有相當程度的密切接觸。我們不用世俗的觀念對他做任何評論，但是我們可以很公平的講一句話；史蒂芬的人格相當獨特。持平地說一句話像這樣的人絕對少之又少。筆者不禁想著，如果我們這個世界多一些像史蒂芬以及劉逸賢、劉太太這樣的人，這個世界是不是會少一點爭端，多一點和樂？

2.本案情節純屬虛構，如有雷同，純屬巧合。

（作者為紐約執業律師）