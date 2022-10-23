生肖／農曆10月運勢 兔 財不露白 蛇 以守為進

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

農曆10月，12生肖運勢如何？

鼠

好運指數 ★★

本月職場處事要多換位思考，不可一味堅持己見，聽取各方意見後再歸納統整才有幫助。各種社交場合都可能為感情注入新動力，此時的你自信十足且魅力四射，但別被感覺牽著走。財運會受到生活事件或健康影響，導致開銷增大。如果太急於求成而忽略身體，反而得不償失！

牛

好運指數★★★

在工作上思慮周全、處事謹慎雖不易犯錯誤，但行動力不足時，卻容易失去一些好機會。本月情感恐怕降溫，取決於是否願意讓步不執著己見，記得一定要好好溝通，不要冷戰。財運平淡，賺大錢很難，賺小錢沒問題，若跟人合作投資 會有不錯結果，但要拿捏分寸進行嘗試。

虎

好運指數★★★

事業運佳，不過獲得肯定的同時，也讓生活被工作填滿，記得不要勞動過頭，給自己喘息空間。會招惹口舌是非，忌太急進影響感情，不宜太快融入對方圈子，以免流言蜚語影響發展。財運不理想，別心生急躁、慢慢來，特別是理財新手，注意不要大筆投資，以免樂極生悲。

兔

好運指數★★★

工作上要考慮的面向不少，謹慎以對能促成事情趨向理想，但也不要猶豫躊躇，看準時機點很重要。桃花來得急去得快，因為看不清而快速交往，之後又因為了解而分開 ，戀愛難以修成正果。財運有損失之象，出門在外留意人身安全，財不露白；也要記得帶上零錢，以備不時之需。

龍

好運指數 ★★★★★

本月在工作上有許多發光發熱的機會，要積極把握，融入部門團體，與同事們合作創佳績。抱著赤子之心迎接感情的嶄新開始！或許還是會遲疑畏縮，但唯有親身體驗，才能得知這段旅程的真正意義。不管是創業或上班族，都需要展現實力，不妨投資在自己身上，提高專業度，有助增加收入。

蛇

好運指數★

工作與生活都要加倍謹慎的月分，職場互動必須謙卑且低調，刻意搶人光彩可能招來眾怨。愛情運勢急轉直下，與另一半互動時，容易生氣急躁，避免不耐的態度，才不會造成心結。多有意外開支，如家居維修、財物損失等，盡量開源節流，以免入不敷支。投資理財以「守」為進。

馬

好運指數★★

沉默是金的月分，說者無心、聽者有意，容易遭到針對或陷害，請務必小心處理職場人際！桃花運不順遂，主要來自缺乏信心，其實你很棒的，別只是守株待兔，主動出擊才容易有好消息。這個月財運不佳，即使有收入進帳，也可能不知不覺花光。建議提前部署，做好開支規畫。

羊

好運指數★★★

職場合作會有不少問題跟雜事需要處理，必須好好斟酌，不然會影響原本友好的夥伴關係。把精力投注在熱愛的人事物上吧，日子過得越精彩，你的活力將吸引到對的人，戀愛運隨之飆高。財運討喜，過去的奔波忙碌終於到了能回歸收成的時刻，這個月可望坐享過去辛勤耕耘的果實。

猴

好運指數★★★★

寧可多事前協商溝通，找到利益交集，就能避免在會議上因各自堅持己見，而讓進度停滯不前。感情選擇機會多，形形色色、各種類型的桃花緣，都可能出現，不過寧缺勿濫，要好好把關。這一段時間賺錢機運不少，全力投入之下反而犧牲了娛樂與休息，適度放鬆很重要，才有活力再向錢衝！

雞

好運指數★★

本月要避免掉入職場的是非漩渦，才能保持頭腦清晰，以認清事實及設想應對之道。感情步調穩健，多去理解對方的興趣與想法，即使跟自己不同，也要以欣賞的角度，彼此能更靠近。會有自我犒賞的心態，覺得偶爾的奢侈品消費沒關係，容易沉浸在消費享受，直接加劇了金錢外流。

狗

好運指數★★★

面對職場，你能更有效率的達成目標，於是能在工作與生活之間找到好的平衡點，儲蓄 更多動力。別一個人獨自煩惱，要與信任的人談談，能直接表達自己的想法時，也是愛情運勢破繭而出時。這個月在人際花費上一定要多克制，甚至可以開始學習的理財知識，而在投資方面也務必謹慎。

豬

好運指數★

淬鍊事業承擔力的月分，可能會有些責任必須面對，請相信自己是走在正確的道路上，做就對了。情感相處問題不少，不過及早發現是好事，狀況來時不要逃避，挺身面對，會讓關係變得更好。容易財來財去，特別易因異性或伴侶而失財，不應意亂情迷而失了理智，慎防感情工作混淆而損壞運氣。

（此文取材自「2022福虎生風開運農民曆」)