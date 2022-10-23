星座／10月23日至10月29日 天秤座轉守為攻 天蠍座應對自如
10月23日--10月29日，12星座運勢如何呢？
牡羊座
總運指數：★☆☆☆☆
謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。
幸運色彩：富貴紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
金牛座
總運指數：★★★★☆
愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：巨蟹座
貴人星座：處女座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。
幸運色彩：石板灰
速配星座：金牛座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座
總運指數：★★☆☆☆
倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。
幸運色彩：草根白
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
獅子座
總運指數：★★★★★
極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：摩羯座
處女座
總運指數：★★★☆☆
本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計劃也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。
幸運色彩：瑪瑙藍
速配星座：獅子座
貴人星座：摩羯座
天秤座
總運指數：★★★★★
好運在唱歌的一周，轉守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。
幸運色彩：鑽石藍
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。
幸運色彩：松石綠
速配星座：天秤座
貴人星座：水瓶座
射手座
總運指數：★★★★☆
本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終為生活留下精彩。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，多聽專家建議為好。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙子座
水瓶座
總運指數：★★★★☆
與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
雙魚座
總運指數：★★☆☆☆
為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
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