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星座／10月23日至10月29日 天秤座轉守為攻 天蠍座應對自如

科技紫微網

10月23日--10月29日，12星座運勢如何呢？

牡羊座

總運指數：★☆☆☆☆

謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

金牛座

總運指數：★★★★☆

愛情找不到退路，不要逃避自己的心，勇敢向前才是唯一的出路；工作可以有彈性，別給自己太多壓力就好；求財之路走得有些慢，放長線釣大魚才是正確方法。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能做得得心應手。

幸運色彩：石板灰

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

幸運色彩：草根白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

獅子座

總運指數：★★★★★

極富創造力的一周，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

處女座

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計劃也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，轉守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

幸運色彩：松石綠

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終為生活留下精彩。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

頗有主見的一周，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，多聽專家建議為好。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

雙魚座

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：石榴紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：處女座

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