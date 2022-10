每周一書／這是我的，別想碰！

《這是我的,別想碰!》

這是我的,別想碰!:「所有權」潛規則如何控制我們的生活?(Mine! : How the Hidden Rules of Ownership Control Our Lives.)

看了這書名,你想碰?還是不想碰?你所擁有的一切,並不一定真正屬於你,你不捍衛自己的權利,就會有人替你作決定!

紐約時報書評:發人深省的好書,《這是我的,別想碰!》改變了我們對自己所擁有的東西的看法,而這些看法往往與現實相悖。

波士頓 環球報:這本書以一種易於閱讀的、 怪誕經濟學式的漫步方式,講述了南波士頓的停車格之爭和迪士尼 免排隊FastPass+票券的巧妙架構,挑戰了我們關於誰擁有什麼的議題,並探討這些規則是如何被定義的,無論好壞。

哥倫比亞大學法學權威教授邁可‧海勒以及洛杉磯加大 教授詹姆斯‧薩爾茲曼,兩人針對我們生活中最常見的「所有權」案例,提出重新的再思考。「所有權」並非天賦人權,而是社會的運行機制,它的概念隨時可能在你不知道的時候,隨著政府、企業、掌權者制訂的遊戲規則而改變,卻從未有人仔細思考,這些看似天經地義的「潛規則」中間所存在的邏輯問題與利益歸屬。

為什麼我能販售自己的頭髮,卻不能出售其他器官?企業常見的「競業條款」限制我找工作的自由是否合理?進網站無意間按了「用戶隱私條款」,網路公司就能隨意使用我的個資嗎?買票到迪士尼樂園玩,卻玩不到所有設施,這是理所當然的嗎?前座的乘客放下椅背,壓縮到我的位置,少掉的空間可以退錢嗎?

從小到大,我們都對「這是我的,這不是我的」這樣的觀念習以為常,但卻很少人察覺這其中的模糊地帶,花更多錢「擁有」的人,就比花比較少錢購買的人,理當獲得更優先的權益嗎?有些看似你擁有的東西,實際控制權卻不在你手上,這還能算是你「擁有」的東西嗎?

從買咖啡到買房子,「所有權」無所不在,卻不是人人都懂,我們或許無法擺脫社會的枷鎖,但卻可以了解自身權益、明辨是非、保護自己,做出最有利的人生選擇。唯有深入了解所有權背後的原理,才能避免自己權益損失,成為獨立思考的自由公民。

