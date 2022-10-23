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每周一書／這是我的，別想碰！

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《這是我的，別想碰！》
《這是我的，別想碰！》

這是我的，別想碰！：「所有權」潛規則如何控制我們的生活？（Mine! : How the Hidden Rules of Ownership Control Our Lives.）

看了這書名，你想碰？還是不想碰？你所擁有的一切，並不一定真正屬於你，你不捍衛自己的權利，就會有人替你作決定！

紐約時報書評：發人深省的好書，《這是我的，別想碰！》改變了我們對自己所擁有的東西的看法，而這些看法往往與現實相悖。

波士頓環球報：這本書以一種易於閱讀的、 怪誕經濟學式的漫步方式，講述了南波士頓的停車格之爭和迪士尼免排隊FastPass+票券的巧妙架構，挑戰了我們關於誰擁有什麼的議題，並探討這些規則是如何被定義的，無論好壞。

哥倫比亞大學法學權威教授邁可‧海勒以及洛杉磯加大教授詹姆斯‧薩爾茲曼，兩人針對我們生活中最常見的「所有權」案例，提出重新的再思考。「所有權」並非天賦人權，而是社會的運行機制，它的概念隨時可能在你不知道的時候，隨著政府、企業、掌權者制訂的遊戲規則而改變，卻從未有人仔細思考，這些看似天經地義的「潛規則」中間所存在的邏輯問題與利益歸屬。

為什麼我能販售自己的頭髮，卻不能出售其他器官？企業常見的「競業條款」限制我找工作的自由是否合理？進網站無意間按了「用戶隱私條款」，網路公司就能隨意使用我的個資嗎？買票到迪士尼樂園玩，卻玩不到所有設施，這是理所當然的嗎？前座的乘客放下椅背，壓縮到我的位置，少掉的空間可以退錢嗎？

 

從小到大，我們都對「這是我的，這不是我的」這樣的觀念習以為常，但卻很少人察覺這其中的模糊地帶，花更多錢「擁有」的人，就比花比較少錢購買的人，理當獲得更優先的權益嗎？有些看似你擁有的東西，實際控制權卻不在你手上，這還能算是你「擁有」的東西嗎？

從買咖啡到買房子，「所有權」無所不在，卻不是人人都懂，我們或許無法擺脫社會的枷鎖，但卻可以了解自身權益、明辨是非、保護自己，做出最有利的人生選擇。唯有深入了解所有權背後的原理，才能避免自己權益損失，成為獨立思考的自由公民。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

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