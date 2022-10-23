城鎮傳奇／三明治市集 重溫童年回憶

七歲騎手愛麗絲出場，全場響起熱烈的掌聲。（作者提供）

新罕布夏州的「三明治鎮」北依白山(White Mountains)、南傍溫尼珀索基湖（Winnipesaukee lake），有如一顆藏在牡蠣裡的明珠，牡蠣每年只張開一次，明珠於是光芒四射，這便是其鎮每年哥倫布假期舉行的三天的「三明治大會」。

10月9日，周日早晨五點，我們一行五人驅車前往三明治鎮，參加今年的盛會。車沿93號公路向北，穿過曼徹斯特市，在24號出口向右拐。靜靜道路婉轉曲折，汨汨溪流時隱時現，路邊樹葉顏色愈來愈濃，色彩愈來愈豐富，我們左顧右看，只恨不多長雙眼睛。

突然，一汪湖水右邊展開，湖面霧氣宛若輕紗，渺渺蒸騰，我們不約而同「啊」了一聲，對岸楓葉奼紫嫣紅，雪白的房子和教堂點綴其中，倒影在湖面搖曳。我們立刻將車停在路邊，跳將出來，在這人間仙境停留片刻，欣賞美景，呼吸著無比新鮮的空氣，讚歎著大自然的造化。

我們繼續向前，山勢高了起來，披紅堆紫，白雲如多情的飄帶，纏在山腰。

1400人小鎮 湧進16萬人

「三明治大會」歷史悠久，早年當地農民希望有個一年一度的市場日，可以交易和出售他們的牛隻。據說1886年，農民第一次在市集上展出184對牛，之後愈來愈興旺，發展到現在成為集展示、表演、美食和娛樂一體的綜合活動。 女騎手長髮飄飄，微笑策馬。（作者提供）

新英格蘭各地的農民帶著他們心愛的兔子、狗、奶牛、豬、山羊、母雞、馬、綿羊、鵝來到這裡，自豪的表演；傳統食品的攤位可以提供當地傳統的美味，孩子們可在遊樂場瘋一整天，12歲以下都免費！ 2021年大會期間，約16萬參觀者湧進這個只有1400人口的雞腸小鎮。

我們七點半到達，可以容納5000輛車的停車場已有幾百輛車了，真有比早起的鳥還早的鳥！買了票，手背上蓋了一個藍色的字「陽光（sun)」，方便多次出入。

我們第一個看見的是賽馬場，看看說明書，比賽八點半開始，於是在觀眾座位上坐下。山裡清晨的溫度低，還颳風，兩個穿了羽絨衣的孩子，十歲的小寶和七歲的婷婷凍得直發抖，只好靠緊些。約八點，騎手們騎著馬進入場地，慢慢跑著，做賽前的熱身。

太太說：「女騎手挺多！」

「看」 朋友指著說，「進來一個女孩！」

我們轉過頭，只見一個小女孩騎了一匹小馬從白色欄杆入口進入。她雙手輕鬆握著韁繩，金髮過腰，一對碧藍的眼睛，戴了一頂白底淺色條紋頭盔，穿紫色羽絨服，淡藍色牛仔褲，腳蹬棕色帶馬刺的馬靴，馬是暗棕色，鼻子、尾巴、鬃毛和四條腿下半是白色，鬃毛細心梳成幾條辮子。旁邊走著和騎著馬的女孩一般高的、留了兩撮灰色山羊胡的男子。他們邊走邊聊。

我想知道小女孩的年齡，於是站在欄杆邊，待他們走近了，提高聲音：「早晨好！很酷哦！」他們朝我笑了。

我問男子：「是她爸爸？」「不，是爺爺。」

七歲愛麗絲 三歲學騎馬

「她幾歲了？」「愛麗絲七歲了，從三歲開始騎馬。」

「愛麗絲真棒！」我翹起大拇指，愛麗絲有點靦腆，看著我，不好意思開口呢。

「她不怕嗎？」「摔過幾跤，沒什麼關係。」爺爺的聲音那麼自信。

為了不耽誤他們的時間，我祝賀道：「祝愛麗絲成功！」

一位女騎手看見一個約兩歲的女孩騎在爸爸肩膀上，於是過來，女孩興奮地尖叫起來，竟然伸出手摸那匹大馬的額頭，一點不害怕，好像相識很久的朋友！

比賽開始了，每匹馬要快速跑過一根白桿子，急轉彎，再從四個紅色交通安全柱之間跑回來。有的騎手將俯首向前，有的策馬揚鞭，有的長髮飄飄，有的面含微笑。我們彷彿置身在西部片中，看著那些英雄豪傑馳騁疆場！

一位女騎手的速度太快，紅色的帽子被吹掉了，大家都笑起來。

愛麗絲出場了，全場響起熱烈的掌聲。她雙腿輕輕夾了一下，馬揚起四蹄，攪動塵土，馳向目標。她沒拿馬鞭，輕輕拉動韁繩發出指令，馬好像知道要做什麼，乾淨俐落地完成了動作，掌聲和吹哨聲響起，向她祝賀。

我們離開賽馬場，正好附近的豬比賽正在進行。賽場約兩個籃球場大，用鐵絲格網圍著。五隻棕色，三隻白色，約200磅的豬在場地隨意走，每隻跟一個飼養者，共三女五男，他們都年輕，十幾二十歲。那些豬好像第一次見到那麼多同類在一起，非常興奮，跑來跑去，碰碰這個，親親那個，好不開心！飼養者如影隨形跟著，女的拿著一根約一米長的細竿，男的好像倒拿拐杖，彎曲一頭在外面，他們下指令時，用竿頭輕輕碰豬的頭。豬兒們大部分時間聽令，有時也不聽。

豬兒愛撒歡 主人被撞倒

一隻白豬看上了一隻棕色「靈魂知己」，老是跟著，無奈對方不來電，常常躲開，於是牠倆圍著場地跑起來，主人的指令也不靈了，只好跟牠們長跑，汗流滿面。白豬的女主人，靈機一動，站在必經之路上，大有一夫當關萬夫莫開的氣派。哪曉得那白豬竟向她衝將過來，「啊！」的一聲，她躺倒在地，好在沒有受傷，比賽繼續進行。

評分者是一位中年女士，她拿著一個計分簿，邊圍著豬轉邊打分，打分完畢，她將參賽的人和豬召集起來，宣布結果。

太太感嘆著：「這活真需要體力，年輕人才幹得下來哦。」「不僅體力好，好要經得起撞。」朋友笑著說。

我們經過牛棚，大大小小的牛，棕色的，白色的，黑白相間的，黃白相間的，大部分趴在鋪著草的地上休息，很乾淨，看不見牛屎，聞不到牲口棚固有的騷味。農民愛惜牛，給牠們披著毯子，或裹著防寒布。忽見一個穿著粉色連帽衫的女孩子，靠著一頭小牛睡著了，她穿著過大的雪靴，牛仔褲膝頭粘著跪地幹活留下的髒痕。小牛將頭轉過來靠在女孩的左半邊，她兩隻手無意間抱著牛頭，你靠著我，我靠著你，顯得那麼舒坦。小女孩聽到響聲睜開眼睛，抬起頭，雙手更緊地抱著牛頭。看到這情景，我的心都化了。

隔了兩個棚子，又有一個女孩坐在地上靠著一隻巨大灰色牛，她右手食指反覆輕輕劃著牛下巴，灰牛瞇著眼睛享受著。女孩手指的動作輕柔，完全看得出她對牛多麼愛。 女孩與小牛，你靠著我，我靠著你，溫暖舒坦。（作者提供）

農民一家人坐在牛棚裡，我於是前去閒聊。一個約40幾歲的爸爸告訴我這樣一個故事：他的祖父的祖父在1929年經濟大蕭條 時破產了，銀行要沒收他的土地，房屋和一切，他千求萬求，留下了一頭牛。他帶著牛給人家幹活，晚上就靠著牛睡覺，終於度過了艱難歲月。 「沒有牛，我早就凍死了。」他深情地說，「孩子出生後，我們幹活時，就把他們放在牛身邊，牛是孩子們最可靠的朋友，有牛在，他們就不會哭。」

人類馴化牛已經有上萬年歷史了，工業化前牛是農業的最主要工具，牠們也是重要的交通工具，內地的船主還用牛來拉船，牛就這樣默默為人類服務。農村的孩子傳承了祖輩愛牛的基因，與牛成為好朋友，牛是他們的玩伴、沙發、睡床和心靈的伴侶。

我們這些城裡人，可以多少年不認識隔著一道牆的鄰居，同類都不相憐，更不要說對異類了，哪怕有一點點農民對牛的感情，生活也許會快樂些。

我發現農家人在那裡，除了工作，就坐在一起聊天，孩子們打鬧玩耍，沒有人低頭滑手機 ，他們的生活還是以前的方式。城市人呢，即使團聚，也總有人盯著手機，對其他聽而不聞，視而不見。看著和睦的農民，勾起了我對那無憂無慮的兒童時光的回憶。 牛兒也是市集的重要角色。（作者提供）

大會項目琳瑯滿目，應接不暇。與馬有關的就有賽馬、單馬拖木頭、雙馬拉石塊。那些拉石塊的馬，體格魁梧，背部高達近兩米，蹄子有盤子那麼大，能拉動兩頓重的石塊，看著牠們隆起的肌肉，理解了為什麼汽車的動力叫馬力了。

一心看表演 同伴竟失聯

遠處「吐、吐、吐」聲吸引了我們，於是向那個方向走去。原來那廂邊有很多老式拖拉機，有的已經鏽蝕斑斑，漆都脫落了。仔細看，是上個世紀四、五十年代生產的奧利佛牌拖拉機，駕駛人多是白髮蒼蒼的老人。

比賽項目是拖一個紅色的機械龐然大物，看能不能到達終點。那些老拖拉機「吭、吭、吭」吐出青煙，好像說：「我有力氣，還可以工作。」

那個時代的產品標榜結實耐用，可以一生一世陪伴你。想起台灣大同電鍋，永遠不壞，成為使用者信賴的朋友。現代的產品，設計就是幾年的壽命，以利潤為第一目標，刺激消費，既浪費資源，又破壞了環境。是進步還是退步？

為了拍下精彩表演，我換了幾個地點和角度。突然發現同伴不在身邊了，於是拿出手機撥號碼，顯示沒有信號。我立刻各處尋找，人山人海，那裡找得到？手機用不上，四處張望，都是幾十年前的物品和活動，時間彷彿倒流，落入了桃花源。

我呆站了一會，正不知道怎麼辦，同伴居然出現在眼前！又回到了現實中。

中午時分，我們需要吃午飯了，各食品棚賣的是當地傳統食品：玉米熱狗、焦糖蘋果、油炸麵團，南瓜燕麥餅乾，南瓜糖甜甜圈、燒烤排骨、棉花糖，油炸土豆條等，最奇特的是油炸洋蔥，將一顆大洋蔥，切成菊花狀，沾上麵糊，放到油鍋裡炸脆，撈起後，在「菊花」上擺兩小碟調料，吃起來外脆內鮮。

油炸洋蔥花，將一顆大洋蔥，切成菊花狀，沾上麵糊炸脆，「菊花」上擺兩小碟調料，吃起來外脆內鮮。（作者提供）

吃完飯，我們找了一個位置，看遊行 。時間真快，轉眼就到四點了，是回家的時候了。