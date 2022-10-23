旅遊補給站／住旅館留心4件事 別花冤枉錢

在旅館結帳時，最好多看一眼帳單，可省去後續的麻煩。（取自pexels）

隱藏的費用、複雜的取消訂房條款、附帶的訂金，都可能讓你在旅館 結帳、看到帳單時大吃一驚。以下五個步驟，可以預防這類事情發生 。

１.了解取消訂房條款

當按下「確認訂房」按鍵前，務必逐行讀清楚旅館的取消訂房條款，若有必要可以再讀一次，各家旅館取消條款差異很大，有時取決於登記入住的時間。

熱門的假期或當地有大型活動時，取消訂房條款會較嚴格；一般情況在24小時前，都可以通知旅館取消訂房，但有的會要求48或72小時前、甚至要求一周之前通知。有些旅館不論何時通知取消訂房，都會收取一定金額的費用。

若透過第三方網站訂房，例如Expedia或Priceline，這些平台也有和旅館不一樣的取消訂房條款，最好兩者都弄清楚。

2.留意訂金、額外費用

取得房間鑰匙前，旅館應該告訴旅客會預先收取多少授權金額，以確保客房服務、迷你酒吧的消費或損壞賠償。有信譽的旅館會在旅客訂房時告知這些訊息；這筆刷卡金額，應在旅客退房時、確認無額外消費時取消。

入住時，旅館也應告知額外費用，例如設施費、健身 房、停車等。這些費用在旅客訂房時，也應明列於網站上，最好都事先了解。

3.盡量別使用簽帳卡

不要用簽帳卡付住宿費的最主要理由是，多數人帳戶內不會保留那麼多錢，用信用卡 則不會有這層顧慮，也讓旅館不會立即從你的帳戶裡取得款項。

在結帳時，旅館必須把預刷的金額退還，但銀行通常會延遲幾天，甚至拖一周才退款。因此若只能使用簽帳卡，最好確認帳戶裡的錢足以支付旅遊期間的費用，以及返家後約一周的生活花費。

另一個使用信用卡的好處是，如果遇上詐騙，可以有些保護。

即使已經在訂房網站全部付清房間費，入住時旅館仍會要求核對信用卡、預刷一筆金額和設施費。透過任何的網站訂房，都只有付房間費，且不應該被旅館重複收費。

4.看清楚簽名的帳單

旅館經常弄錯帳單、甚至重複收費，如果沒有在櫃台當場發現錯誤的話，事後可能得大費周章更正，還得留意銀行帳戶是否收到退款。所以結帳時，最好多看一眼帳單，可省去後續麻煩。