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2023巴黎春夏時裝周 疫情寒冬後恢復活力

編譯徐薏茹
一位模特身著紀梵希Givenchy 2023巴黎時裝展的創作作品。 （美聯社）
一位模特身著紀梵希Givenchy 2023巴黎時裝展的創作作品。 （美聯社）

范倫鐵諾（Valentino）2023春夏時裝秀月初於巴黎登場，會場外頭尖叫吶喊的民眾冒著幾小時的雨，只為了一睹他們最愛的明星風采。出席時裝秀的名人包括好萊塢女星辛蒂亞(Zendaya)、佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)、超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒(Naomi Campbell)、靈魂樂歌手艾莉卡巴杜(Erykah Badu)、演員艾希莉朴(Ashley Park)等人。

巴黎對時尚狂熱的場面讓人想起疫情前的時尚產業，該產業經歷過疫情寒冬後再度恢復活力。

超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒，出席2023巴黎春夏時裝周。（美聯社）
超級名模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒，出席2023巴黎春夏時裝周。（美聯社）

美聯社整理報導2023巴黎春夏時裝周的幾大亮點：

Valentino 噱頭十足

談到創意總監Pierpaolo Piccioli耀眼奪目的春裝系列，Valentino品牌如此形容：「剪裁和透明度展現出人物形象。」他打造的春裝系列融合噱頭和深思熟慮的時尚技巧。

時裝秀開場，模特兒的臉部、頸部到全身完全被V型格紋包覆，介紹這次展示的主題。

范倫鐵諾Valentino 2023春夏時裝秀，模特兒的臉部、頸部到全身完全被V...
范倫鐵諾Valentino 2023春夏時裝秀，模特兒的臉部、頸部到全身完全被V型格紋包覆。（Getty Images）

接著模特兒安娜克里夫蘭(Anna Cleveland)穿著整身裸色服裝登場，褲子以裸色絨羽點綴，探索由內到外，由後往前的風格。

一些洋裝的側面挖空，一件鑲滿紫色亮片的及地長袍禮服遮蓋模特兒前身，只露出背部。

Givenchy 街頭美學

Givenchy的戶外伸展台在時裝秀進行到一半時開始下雨，奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)等看秀VIP紛紛撐起透明傘，但時裝秀必須繼續進行。對於Givenchy創意總監Matthew M. Williams來說，這一系列發表有點像是關鍵時刻，最近他獲得的評論並不熱絡。

紀梵希Givenchy的戶外伸展台在時裝秀進行到一半時開始下雨。（美聯社）
紀梵希Givenchy的戶外伸展台在時裝秀進行到一半時開始下雨。（美聯社）

在春裝系列中，Matthew M. Williams將他的街頭美學轉往更講究的方向，似乎是希望走安全路線，而他也成功獲得一些好評。

BARBARA BUI 逆向巧思

低調的法國設計師Barbara Bui，這次體現疫情如何影響時尚產業。

許多品牌在疫情封鎖期間，改採數位方式發表時裝秀，以時尚電影取代伸展台，今年春季大部分品牌回歸疫情前的實體模式。但Barbara Bui仍選擇以電影形式發表新系列。

這是一個聰明的策略，由於伸展台實體秀的成本顯然要高得多，如Barbara Bui等較小的品牌正好受益於疫情間發展出的新模式。

Barbara Bui的春季系列影片以法國鄉村房屋內一對情侶為主題，兩人互相尋找對方，身上似乎穿著彼此的衣服，被評為男女共同時裝秀的優秀主題。

邀請函 也是藝術作品

雅緻的邀請藝術向來是巴黎奢華時尚產業的焦點，這些小型藝術作品有時會藏著本季主題的暗示，有時則端出搞怪的噱頭。

過往多次出奇招的巴黎世家(Balenciaga)這次又有新奇花招，本次春季時裝秀的邀請函直接送一個老舊皮夾，內有法朗紙鈔、各種證件、信用卡等物品，許多收到「邀請函」的客人紛紛在社群媒體上傳開箱短片，相當吸睛。

此外，香奈兒Chanel的邀請函印上品牌形像大使克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)大大的臉孔。

Valentino的邀請函則是一個黑色方塊，裡面除了一個行動條碼(QR code)之外什麼也沒有。

疫情 時尚 電影

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