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2023巴黎春夏時裝周迷人亮眼 烏克蘭展韌勁

編譯徐薏茹
ELIE SAAB的新系列，蕾絲的花邊裝飾是其中一大主題。（Getty Images）
ELIE SAAB的新系列，蕾絲的花邊裝飾是其中一大主題。（Getty Images）

愛馬仕(Hermès) 2023年春夏女裝系列10月初於巴黎時裝周發表，伸展台走道中央圍繞著巨大的沙丘造景，隨著光影變化色彩，為秀場增添神祕迷人的外星球氛圍。另一端，烏克蘭的頂尖時裝設計師利用巴黎時裝周的平台發聲，努力宣揚他們被戰爭摧殘的產業。

美聯社整理報導巴黎時裝周2023春夏系列發表的幾大亮點：

愛馬仕 簡約即是力量

愛馬仕創意總監Nadège Vanhee-Cybulski本季以棕色、紅色、黃色等大地色系打造實用、低調卻華麗的春天世界。Nadège在新一季呈現極簡主義風格，秀場中央的沙丘確立了本季系列的核心理念：簡約即是力量。

奇特實用的特點被巧妙而沉著地運用在服裝中，可看到栓扣釘、令人費解的厚底鞋等元素，為本系列帶來休閒與外太空感。

一件棕褐色麂皮短洋裝以編織的皮革繩摺邊裝飾，鏤空的腹部以袖繩與栓扣釘交織連接，呈現簡單的纖細輪廓。

Vivienne Westwood 文藝復興

Vivienne Westwood創意總監Andreas Kronthaler帶著他一貫的才華，將古老中世紀、文藝復興時期貴族、農民的美學融合到設計中，秀場賓客宛如置身劇院裡。

Vivienne Westwood 時裝秀，將古老中世紀、文藝復興時期貴族、農民...
Vivienne Westwood 時裝秀，將古老中世紀、文藝復興時期貴族、農民的美學融合到設計中。（Getty Images）
Vivienne Westwood 時裝秀，將古老中世紀、文藝復興時期貴族、農民...
Vivienne Westwood 時裝秀，將古老中世紀、文藝復興時期貴族、農民的美學融合到設計中。（Getty Images）

羊腿袖、裝飾領等設計皆出現在伸展台，還有一件古怪但時髦的藍色寬鬆晚禮服樣式，就像是威廉‧莎士比亞(William Shakespeare)本身會穿的衣服。

ELIE SAAB 重返1960年代

ELIE SAAB的新系列，重新對1960年代晚期的風格進行大改造，展示娃娃裙、迷你裙、迷幻風、短身上衣、花邊領（jabot collar）等設計，卻又不失飄逸、現代的ELIE SAAB風格。

ELIE SAAB的新系列造型融合1960年代的白色短身上衣，搭配開岔白色長裙，...
ELIE SAAB的新系列造型融合1960年代的白色短身上衣，搭配開岔白色長裙，顯露異族風味。（Getty Images）

第一個登場的造型融合1960年代的白色短身上衣，搭配開岔白色長裙，顯露異族風味；整場秀融合不同時代的特色，共產出68套設計。

蕾絲的花邊裝飾是其中一大主題，一件寬鬆的白色運動上衣也以蕾絲裝飾正面。

Akris 迎接100周年

充滿藝術氣息的瑞士時裝品牌Akris今年迎接品牌成立100周年，這次在巴黎時裝秀展出各種時髦又實穿的服裝。

充滿藝術氣息的瑞士時裝品牌Akris今年迎接品牌成立100周年，在巴黎時裝秀展出...
充滿藝術氣息的瑞士時裝品牌Akris今年迎接品牌成立100周年，在巴黎時裝秀展出各種時髦又實穿的服裝。（Getty Images）

一個令人惋惜的事實是，在巴黎時裝秀上，藝術性越高的作品，實穿性往往越低。因此Akris創意總監Albert Kriemler的春妝系列是一次令人耳目一新的嘗試，即使贏來百年慶，但這次展出的設計卻相當新穎。

烏克蘭品牌 韌性超群

上一季的巴黎時裝周，烏克蘭設計師的展會活動就在俄國入侵烏克蘭前兩天舉辦，一些藝術家急急忙忙逃離家園，只帶著他們的孩子與作品。

到了這一季，俄烏戰爭仍未終止，烏克蘭的時尚產業仍深陷困境，儘管資金缺乏、需求下降、供應鏈被破壞，設計師仍努力維持人力，他們肩上的財務壓力也越來越沉重。

即便如此，烏克蘭品牌的作品仍在巴黎時裝周展出。設計師團隊負責人西德里(Jen Sidary)說：「我在時尚產業工作的30年裡，從未見過一個國家和人民有這樣的韌性。戰爭爆發幾天後，他們開始專注在維持產業生存，在防空洞與接連不斷的空襲警報聲中設計新作品。」

參與巴黎時裝周的六個烏克蘭品牌包括Frolov、Kachorovska、Chereshnivska、Litkovska、My Sleeping Gypsy、Oliz，這些品牌展示中性的服裝、鞋子與領巾。

這讓他們受蹂躪的產業保持活力，同時以某種形式抵抗襲擊家園的俄國炸彈。

西德里表示，在烏克蘭的許多同仁不得不調整營運，並四處搬遷。烏克蘭時尚產業展現的堅強與韌性吸引國際間的關注。

美國國際開發總署項目經理娜塔莉亞·彼得羅娃(Natalia Petrova)表示，自從俄國入侵烏克蘭以來，烏克蘭企業展現「非凡的韌性、承諾與意識」，她指出：「人口需求減少和供應鏈破壞影響國內市場，迫使公司尋求出口機會讓銷售更多元。」

烏克蘭 俄國 時尚

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