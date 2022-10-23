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吃貨／亞廚巧手包裝 午餐肉翻紅

編譯周芳苑
午餐肉可與雞蛋、義大利麵、通心粉和餅乾搭配。（Getty Images）
午餐肉可與雞蛋、義大利麵、通心粉和餅乾搭配。（Getty Images）

食品業者荷美爾公司(Hormel)的塊狀罐頭午餐肉(Spam)已有85年歷史，歷經改造後，在亞裔廚師巧手包裝下，再度大受歡迎。

荷美爾午餐肉銷售量連續七年創紀錄，2022年創另一里程碑，這家為知名品牌吉比(Skippy)和Jennie-O提供碎火雞肉的食品集團稱製造速度趕不上需求，正致力提高生產力。

不論在影音媒體抖音(TikTok)、或在沿海城市高檔餐廰菜單上，午餐肉正流行；限量版南瓜香料風味午餐肉2019年短短幾分鐘內售罄，如今在網路零售平台電子灣(eBay)每罐售價飆漲至100美元。

這款肉品向來被詬病為假肉、被視為戰時口糧、並在英國超現實表演團體Monty Python被嘲弄，為什麼如今在美食家之間享有盛譽？

荷美爾公司、食品分析師及研究人員說，愈來愈多移民來到美國，跨國融合菜餚和民族美食進入美國文化主流，午餐肉受到新的年輕美食家關注。

前衛絕妙的廣告宣傳也發揮不小作用。對戰後嬰兒潮來說，午餐肉是從小不情不願必吃的食物，如今卻披上酷炫形象，吸引更大族群享用。

紐約州立大學賓漢頓分校(Binghamton University)亞洲和亞裔美國人研究副教授羅伯特·辜(Robert Ku)說，許多亞裔名廚讓午餐肉重新吸引新食客。

設於荷美爾發源地明尼蘇達州奧斯汀的午餐肉博物館，每年有10萬多名遊客湧入，博物館收集午餐肉故事、也與遊客分享各式午餐肉食譜

美軍長駐的夏威夷平均每人午餐肉用量超過其他州，通常被堆放在一塊大米上，用海藻包裹...
美軍長駐的夏威夷平均每人午餐肉用量超過其他州，通常被堆放在一塊大米上，用海藻包裹成塊。（Getty Images）

話說，午餐肉1937年首次上架銷售，時值大蕭條，是12盎司、單價25美分、方便且持久的錫罐蛋白質食品，成分有豬肩肉、碎火腿、水、糖和鈉。這是荷美爾創辦人喬治．荷美爾(George Hormel)和兒子的混合傑作，兒子傑伊1945年接受訪問時說，荷美爾家族多年來一直想研發可好幾年不腐爛的罐裝豬肉產品，終於找到方案。

荷美爾提供100美元獎金徵求命名，條件是簡短、適合單欄報紙廣告、可用任何語言發音。

有一天在聚會裡，一位公司高管的兄弟脫口說出「SPAM」，是「香料」(spice)和「火腿」(ham)英文單字的組合，創辦人一聽就覺得這個名字太完美了。

打從一開始，午餐肉就以省時、餐餐可吃為行銷訴求，可與雞蛋、煎餅、豆類、義大利麵、通心粉和餅乾搭配。

早期一則廣告說：「您未曾想過肉品有如此有趣多變的用途，早上、中午或晚上，不管冷或熱，午餐肉都出現得正是時候。」午餐肉是「奇蹟肉」(miracle meat)。

二戰 午餐肉迅速成長

美國1941年加入二戰，午餐肉需求出現關鍵性成長。

戰時，在沒有冷藏設備或肉類供應的太平洋前哨基地，美國和盟軍部隊高度倚賴可儲存數月的這款罐頭肉；1億多磅午餐肉從美國運往海外部隊，有山姆大叔(Uncle Sam)之稱的美國被稱為「午餐肉大叔」(Uncle Spam)。

第34任美國總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)二戰期間，也和數百萬名士兵一起吃他自己那一份午餐肉。

對於在戰爭和重建年代飽受飢荒和衝突蹂躪的太平洋各國公民來說，吃午餐肉代表有本事享用美國商品和服務，甚至是唯一可取得的蛋白質來源。後來美軍離開，午餐肉仍流存。

密西根州立大學(Michigan State University)研究消費者行為研究員魯維奧(Ayalla Ruvio)說，午餐肉在亞洲代表著美國，就如可口可樂(Coca-Cola)或麥當勞(McDonald's)。

1950年代初期朝鮮戰爭(Korean War)期間，美軍也在南韓引入午餐肉，衍生出「部隊鍋」(Budae Jjigae)，之後成為流行菜餚；幾乎所有美軍駐紮過的地方如菲律賓關島和日本沖繩，午餐肉迄今仍是常見食材。

美軍長駐的夏威夷平均每人午餐肉用量超過其他州，通常被堆放在一塊大米上，用海藻包裹成塊，在夏威夷麥當勞等速食連鎖店出售，還發展出一年一度「威基基午餐肉嘉年華」(Waikiki Spam Jam festival)。

二戰時天天吃午餐肉的記憶嚇壞了歷經戰爭的美國士兵，發誓再也不吃。但近年來，午餐肉捲土重來，在美國新的消費族群間再顯威力。

擔任午餐肉品牌經理六年之久的里里斯(Brian Lillis)注意到午餐肉面向更強大多元文化消費族群的轉變。荷爾美曾與南韓、台灣和越南餐廳的廚師合作，將午餐肉添加到菜單上，里里斯說，越來越多人接觸午餐肉菜餚，回家後便試著打造自己的午餐肉食譜。

如今，社群媒體和電視廣告紛紛突顯午餐肉多樣性，諸如午餐肉配雞蛋、午餐肉炒飯、午餐肉飯糰(spam musabi)、烤午餐肉串和午餐肉塊。

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