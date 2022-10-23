美國現象／非典型婚禮穿搭當紅

非典型的婚禮服裝規定漸盛行，許多新婚夫妻會告賓客可著非傳統服裝。（Getty Images）

近來非典型的婚禮服裝規定(dress codes)漸漸盛行，許多準新郎準新娘會在邀請函上註明特別的服裝主題，邀賓客穿著有別於平常風格的服裝出席婚禮，新娘造型師兼禮賓造型公司One Gown的執行長萊絲莉．布里克曼(Lesley Brickman)指出：「許多新婚夫婦發現為婚禮定一個獨特或非傳統的服裝規定是讓他們與眾不同的有效方法。」

各式各樣的服裝主題規定令人眼花撩亂，有時甚至成為賓客的煩惱，以下讓專家介紹幾種常見的婚禮穿搭。

非典型的婚禮服裝規定漸盛行，許多新婚夫妻連婚禮用車也講究。（Getty Images）

沙漠風情 Desert Chic

以峽谷、仙人掌為背景的婚禮當然看起來很美，但除非新婚夫婦對賓客鮮豔的頭巾和登山靴感到滿意，否則沙漠的服裝主題可說是相當難捉摸。

如果對沙漠風主題沒有頭緒，布里克曼建議選擇「在約書亞樹國家公園 (Joshua tree)可看到的醒目印花和豐富色彩：綠色、橙色系、藍色、暗紅色與紫色」，穿上帶有這些色系的洋裝和單品，再搭配寬沿帽和沉甸甸的首飾，可以想成是波希米亞風(Boho)與科切拉音樂節(Coachella)的相遇。

記得根據天氣穿著，避免厚重的織品，如羊毛、粗重的合成品，並選擇包覆腳趾的跟鞋或平底鞋，不要穿難以在沙漠中行走的細高跟女鞋。

波西米亞晚禮服風 Black-Tie Boho

婚慶公司網站Today's Bride的負責人費里克(Jim Frericks)說明，波西米亞禮服風以極少的裝飾呈現整潔俐落的視覺。

參與波西米亞禮服服裝規定的賓客可以穿戴簡單但高雅的單一色系服裝，並以畫龍點睛的色彩及波西米亞風格點綴。

穿著洋裝的人可以融入一些綠色植物或花卉圖案裝飾服裝，穿著男士晚禮服的賓客也可以帶著多彩的口袋方巾，或穿上帶著時髦圖案的襪子展露獨特的品味。

非典型的婚禮服裝規定漸盛行，許多新婚夫妻會告賓客可攜帶寵物參加。（Getty Images）

海灘正裝Beach Formal

一些海邊婚禮可以穿著休閒服裝，但有些可能請賓客依照室內場合的服裝規定穿搭。

想要穿的正式又符合海灘上的氛圍，布里克曼建議挑選連身衣褲以及落地或到腳踝長度(tea length)的輕盈亮色洋裝；西裝可選擇較淺的色系以及亞麻等較輕盈的布料，搭配趣味的領帶或寬腰帶。

鞋子方面則以能在海灘上舒適行走為主，避開細高跟鞋或有繫帶的皮革正裝鞋。

休閒正裝Dressy Casual

「休閒正裝」類似半正式休閒裝(smart casual、semiformal)，這種服裝主題希望賓客穿得「比工作時更華麗，但不若正式場合或酒會精緻」。

婚慶網站The Knot時尚 商務助理編輯莫妮卡．馬丘利(Monica Mercuri)指出：「休閒無袖洋裝(sundresses)、連身衣褲，還有搭配少量飾品的正裝都是不錯的選擇，不需要穿到西裝或及地長裙。」可以穿高跟鞋但非必要，唯一記得要避免的是牛仔褲、T恤和所有類型的運動休閒服。

創意正裝creative formal

創意正裝要求婚禮賓客穿上他們最好的衣服，但藏有一個或好幾個有趣的轉折，讓人意想不到。例如鑲著亮片和時髦花樣的禮服、西裝，晚禮服搭配彩色的背心，藝術印花的晚禮服，以及吸睛的配件，如絲絨手提包、有圖案的口袋方巾等。

男裝部落格He Spoke Style的創辦人薩卡瓦(Brian Sacawa)表示創意正裝的美學適合「色彩豐富的天鵝絨夾克、酒紅色外套和精美的配件」，只要服裝的長度與類別遵循更傳統的「正式」服裝規定，就能盡情玩轉細節，享受樂趣。

戶外婚禮的「海邊時尚風」愈來愈受歡迎。（Getty Images）

海邊時尚Coastal Chic

戶外婚禮的「海邊時尚風」愈來愈受歡迎，這並非特別的正式服裝規定，不需要穿著晚禮服。比起服裝長度，賓客可以更注重在顏色與布料。

海邊時尚的重點是粉彩色系，像是海水綠、天空藍、日出日落時會出現的柔和粉色與紅色，以及豐富的花卉、印花元素。

布里克曼建議選擇柔軟的布料、大寬帽、正式的寬褲、中長裙，還有任何含有蕾絲或亞麻布的服裝。