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理財百科／65歲繼續工作 影響紅藍卡、社安金

顏伶如
超過65歲還繼續留在工作崗位，可能的影響包括紅藍卡、社安金等問題。（取自pexels）
超過65歲還繼續留在工作崗位，可能的影響包括紅藍卡、社安金等問題。（取自pexels）

過了一般退休年齡之後持續工作，將有機會可以繼續充實退休存款，並享受延後領取社安金的好處。投資網站MagnifyMoney根據人口普查局(Census Bureau)的「家庭脈動問卷調查」(Household Pulse Survey)數據分析指出，今年5月間，65歲以上美國民眾當中，約有21.9%仍然就業，相較之下，2020年5月65歲以上民眾則有19.5%依然上班。超過65歲還繼續留在工作崗位，可能的影響包括：

可以延後參加聯邦醫療保險計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)

如果公司員工不到20名，應該登記參加紅藍卡，若是員工人數超過20人，則可比較團體保險與紅藍卡之間的優缺點之後，考慮，推遲加入紅藍卡的時間。但最好先與行政部門聯絡，詢問雇主是否要求65歲以上勞工參加紅藍卡。

參加紅藍卡就不能為醫療儲存帳戶(health savings account，HSA)存錢

理財規畫師(certified financial planner，CFP)皮爾森(Diane Pearson)說，醫療儲存帳戶有三層稅務優點，包括稅前(pretax)存款、增值免稅、稅前提領繳交符合條件的醫療開銷。

工作收入會影響社安金

以2022年為例，個人年收入超過1萬9560元時，每多賺2元，社安金支票就少拿1元。屆滿完全退休年齡(full retirement age，FRA)時，個人年收入超過5萬1960元時，每多賺3元，社安金就少領1元。

所得高低影響紅藍卡保費

根據收入相關每月金額調整(income-related monthly adjustment amounts，IRMAA)規定，收入較高者，紅藍卡B部分(Part B)、D部分(Part D)保費也相對較貴。

在2022年裡，兩年前修改後調整總收入(modified adjusted gross income，MAGI)如果個人超過9萬1000元，夫妻超過18萬2000元，B部分與D部分保費便將增加。專家建議，最好把這些因素列入工作考量。理財規畫師歐尼爾(Barbara O'Neill)分析，因此某些退休民眾會表達上班意願，但同時說明只希望賺取某個薪水標準。她說：「要小心不要啟動收入相關每月金額調整的計算。」

紅藍卡 退休 社安金

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