我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣新冠感染繼續飆升 住院數也看漲 若惡化戴回口罩

殺夫妻還啃臉 佛州男6年後認罪 「精障」免坐牢

前美駐中大使：江澤民「溫和路線」被習近平完全拒絕

中央社／北京2日電
中國國家主席習近平（左）與前國家主席江澤民（右）。（美聯社）
中國國家主席習近平（左）與前國家主席江澤民（右）。（美聯社）

美國前駐中國大使羅德對前中共總書記江澤民逝世表示，江澤民會受到當今中共的尊敬和高度評價。但江以發展經濟為中心和對美國親善的主要遺產，已被現任總書記習近平完全拒絕。

羅德並針對江澤民逝世後，中國是否會重演前總書記胡耀邦逝世後引發大規模示威的情況指出，習近平領導下的鎮壓機器、令人難以置信的監視系統，以及正在測試的COVID-19防疫鬆綁政策將扼殺示威活動。因此，他不認為會爆發類似行動。

羅德（Winston Lord）曾於1985年11月至1989年4月擔任美國駐中國大使，1993至1997年曾任美國亞太事務助理國務卿，分別接觸過時任中共上海市委書記及總書記時期的江澤民。

羅德日前接受美國之音（VOA）專訪時直指，與習近平相較，江澤民更加開放，更願意平衡強硬派與溫和派等各種力量。相形之下，習近平卻「完全只朝一個方向」。

他指出，在江澤民任期內，中國無論是在經濟政策還是政治討論方面都相對開放，江澤民「確實取得了平衡」。然而，習近平「拒絕了江澤民嘗試過的某些發展方向」。

羅德認為，儘管當今的中共會尊敬和高度評價江澤民。但只要習近平還是領導人，中共就不會回到江澤民時代的溫和路線及政策。而美國的這一認知也會繼續下去。

哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）則表示，江澤民的最大遺產是中國1990年代巨大的經濟成長，並與美國維持良好關係，不過分威脅台灣，不製造危機。他延續了鄧小平的這一戰略。

至於近來中國「白紙運動」及一連串民間抗爭的發展，羅德認為，中國當局會對那些要求更多自由的人嚴厲打擊，但對那些只談論防疫政策的人稍微寬容。再加上出於經濟和政治穩定的原因，中國會對防疫政策有些放鬆，為中國民眾、特別是老年人接種疫苗採取配合行動。「我想，你看到了一些正有效扼殺抗議的組合行動」。

但羅德強調，中國總是不可預測的，當年「我們都沒有想到1989年春天，會在中國看到如此規模的示威」。

江澤民傳記「懸崖上的虎」的作者、波特蘭州立大學政治學教授杜林（Bruce Gilley）認為，江澤民不會威脅任何人，也容易受強硬思想影響，但也是個「共識建立者」。然而，在習近平領導下，這種強硬思想不僅被堅持，而且最終實現了。

江澤民 習近平 中共

上一則

動態清零讓年輕人不婚了…中國初婚人數降至37年新低

延伸閱讀

江澤民移靈 94歲妻王冶坪坐輪椅現身 4代家屬護柩

江澤民移靈 94歲妻王冶坪坐輪椅現身 4代家屬護柩
金正恩悼江澤民 唁電推崇「三個代表」思想

金正恩悼江澤民 唁電推崇「三個代表」思想
BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿
中國學者評江澤民逝世：對政局沒有太大影響

中國學者評江澤民逝世：對政局沒有太大影響

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
中國國務院聯防聯控機制29日新聞發布會。（央視直播截圖）

中國務院記者會開完「防疫沒調整」 有記者只寫了一行字

2022-11-29 03:46

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅
6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多

6個理由…或許你喜歡山姆俱樂部勝過好市多