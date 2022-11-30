長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」
「天若有情天亦老，我為長者續一秒。」中國前國家主席江澤民，已由中國官方證實，於11月30日在上海逝世，死時96歲。在此刻中國各地爆發白紙運動的時候，宣告江澤民的死訊不免引起巧合聯想。江澤民從退出政治舞台後，無論是其本人或江系上海幫，仍在中國有一定的「存在感」，而之中最為奇妙的就是以江澤民為嘲弄素材的「膜蛤文化」，反覆惡搞再現江澤民訓斥記者的經典發言、或是替生死未卜的江祈福續命。膜蛤文化從何而來？昔日教訓香港記者的長者言論，又說了一些什麼？
江澤民1926年出生，江蘇省揚州市人。以年紀而言，江澤民已是當前中國共產黨年齡較大的長者，童年時代經歷過中國內部動亂、中日戰爭，也曾在日本占領區中度過學生時代；戰後的1946年，在同學介紹下加入了中國共產黨，隔年從國立交通大學畢業後，便在上海成為一位電力供應工程師。
在關鍵的1949年前後，也是江澤民人生的第一個重大轉折期——由汪道涵提拔江澤民在上海工廠的工作，而中共建政之後不久，江澤民亦結婚生子；1954年，江澤民調派到新成立的長春第一汽車製造廠，車廠工作是江累積實務經驗的時期，這對於早期中共成員的發展路而言相當重要。儘管江澤民又經歷了文化大革命、上海四人幫之亂，江仍可以保全自身，並在1970年代的經濟改革開放氛圍下，等到了扶搖直上的機會。
同樣在汪道涵的庇蔭下，江澤民得以有機會參與福建和廣東的經濟特區試辦工作，頗得中共高層與國務院的欣賞。有了先前的歷練，到1980年代中共中央想要著重上海的發展時，當地主政的汪道涵需要新人面孔交接，才又屬意江澤民，在1985年7月，江澤民出任上海市長，隔年還以市長的身分接待了英國女王伊莉莎白二世，頗為風光得意。
江澤民在上海的表現與實力，為當時掌權的鄧小平看在眼裡，特別是江澤民有「撲滅學生運動」的手腕，發生於1986年的八六學潮，即在江澤民的「協調」之下順利壓制，而未從上海繼續擴大。
然而儘管得到鄧小平的賞識，當時已年屆60歲的江澤民，始終沒有在仕途更上一層樓的機會，無法從地方往中央靠攏，以欠缺黨內人脈派系的支持。在江澤民的相關傳記資料裡，本來江認為到1991年任期之後就準備退休，但沒料到中共權力內鬥的政爭，會成為江澤民人生的上位轉折，而這個關鍵事件就是1989年的天安門學運。
天安門學運爆發之後，江澤民捲入了中央的派系鬥爭，在鄧小平的安排下二度被調入北京，當5月29日江澤民又上京的時候，天安門廣場的情勢已經越來越擴大。在外界的說法中，有一說認為江澤民負責替鄧小平牽制解決了政治阻礙的中央元老，在無黨無派的背景下得以「安全」進入權力核心，最後江澤民見證了天安門武力於鎮壓的決策，也在腥風血雨之後的6月24日，正式宣告擔任總書記一職）。
1993年江澤民接任國家主席，直到2002年11月由胡錦濤接班，江澤民正式退出中共政治的檯面。對於江澤民的政治評價，多認為江承襲了鄧小平的改革開放、而能持續構築擴大中國的經濟發展，也對1997香港主權移交後的港府影響甚深。但同時江澤民在外交方面的強硬態度，讓中國對外關係頗為緊張，包括針對台灣問題採取尖銳強硬的立場、乃至於對日本引發交惡的疑慮等等。
而江澤民任內對於法輪功運動的強烈鐵腕打壓，也釀成了人權慘劇和後續一系列的法輪功迫害爭議。
儘管交棒給團派的胡錦濤後，退出中央的江澤民仍在起家的大本營上海，持續發揮政治影響力。被稱為上海幫的江系人馬，仍是中共派系中無法小覷的團體，在2011年前後，與胡溫一派有所矛盾、激化對抗，但是在後來一屆換一屆的人事布局中，江系漸漸遭到剃除，習近平上台之後尤為明顯。
江系勢力是否還有作用？年邁的江澤民是否還在運籌帷幄？在中國政治政治內幕重重、又很難有透明公開資料的情形下，各種派系角力傳言不斷，而之中最為奇妙、也是中國政治極為罕見的現象，是關於江澤民的「膜蛤文化」。
膜有膜拜之意，蛤指的是江澤民酷似蛤蟆的外型。「膜蛤」是起於中國網路社群對江澤民形象的討論，既帶有惡搞笑料、也有的意有所指，或是變成江澤民粉絲支持者的「蛤絲」與「膜法師」，形成特殊的網路迷音（meme）現象。
膜蛤起因是2000年10月27日，當時江澤民與香港行政長官董建華會談，在接受記者群提問的時候，香港記者張寶華追問江澤民「是不是會欽定香港特首人選」，沒想到竟讓脾氣本來就不太好的江澤民情緒爆炸，江澤民當場斥責記者的提問，還講出了一連串教訓言語：
「任何事情也是按照基本法，按照選舉法，剛才你問我，我可以說無可奉告，但你們又不高興，我怎麼辦？我的意思不是我欽點他當下任。你們問我支持不支持？我說支持，我就明確告訴你這點。至於你們呀，我感覺你們新聞界還是要學習，你們非常熟悉西方的一套理論，畢竟還是too young，明白這意思嗎？我告訴你們，我是身經百戰，見得多了，西方哪一國家我沒去過？你們要知道，美國的華萊士，比你們不知高到哪裡去了！我跟他談笑風生。其實媒體呀，還是要提高自己的知識水平，識得唔識得呀？唉！我要為你們著急呀！真的。」
激動的江澤民，讓在場的記者頗為難堪，接著江又走近記者的方向接話：
你們有一個好，全世界跑到甚麼地方，你們比西方記者跑得還要快 。但是問來問去的問題呀，too simple， sometimes naive，懂了嗎？識得唔識得？
語畢的江澤民返回座位，旋即又忍不住折返向記者說：
「我很抱歉，我今天是以一個「長者」跟你們講，我不是新聞工作者，但是我見得太多，我有必要告訴你一點人生的經驗。中國有一句話叫『悶聲發大財』，我就喜歡這一句話，就是最好的。但是我見你們那麼熱情，一句話不說也不好，所以你一定要問，在宣傳上將來如果你們有偏差，你們要負責。我沒有說要欽定，沒有任何這個意思，但是你必要問我對董先生支持不支持，我怎麼不支持？他現在是特首呀，我們怎麼不支持特首？對不對？」
來源：YouTube
情緒激動的江澤民「長者訓話」有影片為證，隨著中國網路社群的興起，而變成一個熱門影片流傳，有些人認為有失國家領導人形象，但也有些意見感覺江澤民「真性情」，對話裡的「too young too simple」、「長者」、「悶聲發大財」等多種語句，成為膜蛤文化的標準句型，到2014年左右更因微信公眾號「江選研討會」的推廣而大為興盛，但同樣也是中國禁止嘲弄政治、全面封禁的敏感話題。
至於「為長者續命」一說，則是2011年7月6日，香港亞洲電視「誤報江澤民死亡」新聞，錯誤隨即被官方更正，江澤民也有公開露面——只是這樣「死而復生、生了又死」的新聞感受，反倒成了一種江澤民生死之謎的惡搞感，又時常有傳言年老的江澤民生死未卜，因此就有網友看每每看到江的訊息、看到江澤民過生日，就說「替長者續命」，或是「+1s」（替江澤民的生命祈福增加一秒鐘，亦有言：「天若有情天亦老，我為長者續一秒。」）
「膜蛤」的意義錯綜複雜，既有許多惡搞調侃、也有對中共政治的嘲諷，或是變成借江影射時政的材料，而用以懷念江澤民的也大有人在。這是歷來中共領導人中幾乎未有的網路現象，而成因多半也與江澤民個人戲劇化的反應有直接關係。在一般自由民主的國家，合理的戲謔嘲弄領導人並無傷大雅，但在極權專制的中國，這是無法接受的顛覆行為；儘管中共並沒有針對膜蛤採取極為高調強烈的搜查打壓，仍遭到關鍵詞審查和言論限制。
近年來因為江澤民鮮少露面，外界紛紛猜測江的生死下落。最後一次出現，是今年2022年8月過96歲大壽生日，江澤民與妻子王治坪合影公開，因為也臨近即將舉行的二十大，這則生日訊息在當時引起不少揣測；到10月份的二十大期間，江澤民「因身體因素」並未出席，同時就傳出江身體衰弱、或可能早已死亡，或是預估等到二十大以後，官方才會公開訊息。
而這一次「終於確定」江澤民在上海病逝，官方公開的死因是：患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效。雖然官方說死亡時間點是2022年11月30日12時13分，但此刻的公開也正是敏感時期——中國各地延燒串連的白紙運動，正零星地在各城市快閃發起，一場六四天安門以來最大規模的抗爭仍蓄勢待發，此刻的江澤民死訊，不免引起聯想。
江澤民對於六四天安門事件的態度，始終對外強調「都是西方媒體的渲染」，但在1990年9月的一次國際媒體聯訪中，江澤民被問到六四事件的真相，他給出的答案卻是最中國共產黨核心、弔詭而毫不掩飾的說法：
「謊言重複一千遍，就會成為真理。」
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