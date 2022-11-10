「別看了一切成定局」 胡錦濤被離場 栗戰書說話內容曝光

胡錦濤（中）被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右）在旁協助。（美聯社）

中共 前總書記胡錦濤在20大 閉幕式上「被離席」的消息，至今依舊餘波盪漾。日本媒體「夕刊富士」網站9日刊出資深記者峯村健司的深度調查採訪報導，揭發事件內幕，指胡錦濤當時被架離是因為他想確認政治局委員名單是否真的剔除國務院副總理胡春華，卻遭到制止；另外，有唇語專家解讀出當時栗戰書對胡錦濤說的話。

中共官媒新華社英文推特宣稱胡錦濤身體不適所以提前離席，有關胡錦濤罹患巴金森氏症的消息從2015年起開始流傳。不過，峯村健司質疑，從胡錦濤可以不用攙扶出席20大開幕式，難以想像健康會惡化得這麼快，閉幕式需要人攙扶提前離場。

峯村健司調查訪談後發現，胡錦濤在閉幕式當天早上得知政治局委員從2002年起的25人減少一人，被刪掉的那1人，就是原先各界以為是習近平 接班人，也是胡錦濤大力推薦的胡春華。

閉幕式上，胡錦濤想要翻閱桌上紅色文件確認名單，峯村健司認為，當時胡錦濤是為了確認名單是否真的沒有胡春華，卻被坐在他左邊的習近平心腹、人大委員長栗戰書閃電出手壓住文件不給他看，同時對胡錦濤說了幾句話。根據唇語專家分析，栗戰書對胡錦濤說的是：「別看了。一切已成定局」。

接著就是胡錦濤被攙扶出場的畫面，震驚全球。