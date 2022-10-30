大屋頂下／三位一體的發展瓶頸 習近平要警惕自製的掌聲

中共20大 確立了習近平 將第三度連任「三位一體」的最高權位，且此後已無任期限制。

三位一體的階位排序是：一、中共中央委員會總書記。二、中共中央軍委會主席。三、中華人民共和國主席。

黨在國上。因此，在中共的體制內，尤其在過去閉關鎖國的年代，在法理上及實際上是由總書記（或黨主席）或軍委會主席操控黨國實權，國家主席則成為政治配角。

照理說，習近平亦可留任黨總書記及軍委主席，凌空掌權，即不必冒大不韙修憲續任國家主席。但是，一方面習並無凌空還能鎮得住場面的實力，另一方面如今國家主席也已不可能再是配角。

比如，習近平以國家主席操作元首外交，端的是叱吒風雲。他若不任國家主席，改以中共總書記身分參與各國總統或首相聚首的元首外交，那將顯得有些滑稽的與眾不同。反之，若仍由任國家主席的他人主演元首外交，則總書記習近平恐就失去許多國際舞台。

且由於對外角色日趨定性，國家主席的對內角色也漸告夯實。

因此，修憲續任國家主席，維持「三位一體」，就是不使權位解構的必要工程。然而，由此亦可見，改革開放及全球化後已使國家主席在內外角色發生演化，也揭示了中共「黨在國上」體制的瓶頸。

畢竟，黨在國上，又以一人凌駕黨上，是落後的象徵。相對而言，國在黨上，而以總統或首相代表國家，不能以一黨的黨魁代表國家，則是較高度的文明。若中共以黨總書記代表國家，則習近平無異金正恩。

這個角度正反映了中共「黨在國上」的體制發展瓶頸。從根本上說，中共迄今營造的其實是一個人類史無前例的「新型大黨」，而說不上是一個基於民主契約論的「新型大國」，因此以黨總書記為政治體制的頂峰；但是，「黨」與「國」畢竟是不同的概念，則伴隨政治發展的精緻化，國家主席角色地位的上升就可能擠壓到黨總書記的權位。三位一體就是要防止這類矛盾，但三位一體，「黨在國上」，也就阻斷了「黨政分開」的政治發展生機。

20大的三位一體，使習近平更加鞏固了「黨在國上／習在黨上」的無尚權威，被視為是過去「黨在國上／毛在黨上」的複刻。於是，舉世都在問：習的權位已與毛比肩，但習與毛的結局會不會不同？

毛的初心必在興黨強國，但毛的實效卻幾是亡黨亡國。究其根本，那些悲劇，主因皆在毛對自己歷史地位的追求太過浪漫，也太過貪婪，甚至自私；因此以「導師／舵手／偉大領袖／太陽」的角色，誤導了黨的追求，誤導了國家的追求。國在黨下，國不能脫身；黨在毛下，黨不能翻身。

習近平的初心也不必懷疑。尤其，他所標榜的「中國夢／中華民族偉大復興／建成現代化社會主義強國／兩個一百年／建立人類命運共同體／共同富裕」等口號皆是偉光正，看起來與毛的粗野氣質不同，但為何人們仍對「習近平新時代」的未來深具憂疑恐懼，可能出自幾個理由：

一、透過修憲取消任期限制與操作個人崇拜以堆砌權勢，這難謂天與人歸，而易被視為監守自盜。尤其對於任期限制的破壞，將使中共未來的權力移轉勢必又將回到慘烈鬥爭一途。而習的權力愈大，勢將愈使他騎虎難下，不久又將為接續第四任而再度操弄政治運動。那麼，權力的目標究竟是在為了繼續保住個人權位或在良善治理，也就糾纏不清了。

二、中國官場有在建築或山水上題名的風氣，習近平則索性在「新時代」上刻下自己的名字。若將整個「新時代的成敗」皆視作「習近平的榮辱」，這或許是個人的承當，卻也是國家的風險。倘若政治領袖的造神運動，只顧痴迷於自己在歷史上題名，卻高估了國家的主客觀條件，又低估了國家的內外風險，那就不但是政治自殺，也是國家的毀滅性災禍。毛澤東從趾高氣昂至一塌糊塗即是。

三、習近平反腐，已建立其前無古人的歷史品牌。然而，反腐在相當程度上已異化為政治肅反的工具，「反腐」其實變成了「換腐」，因為中共的政治體制是「以黨治國」而非「以國治黨」，因此腐敗即成中共的宿命。習近平欲端正中共的氣質，就應進一步區隔「黨」與「國」的界際，不應再「以中共本位看國家」，而應移向「從國家本位看中共」；亦即從「黨有、黨治、黨享的國家觀」，向「民有、民治、民享的國家觀」移動。現今這種「黨在國上」的架構，中共的權力愈絕對，其腐敗也愈絕對。

四、「中國夢／中華民族偉大復興」等憧憬，皆是一只空籃子，還要看裡面裝的到底是什麼內容？比如，「共同富裕」是共同的嚮往。然而，「富裕」究竟是什麼？中國即使在經濟層面成為一個相對「富裕」的國家，卻在政治層面仍是「低民主／低自由／低人權」的貧窮狀態，這樣的「富裕」算是真正的「富裕」嗎？又如，中國經「文革夢」，好不容易把「馬克思主義基本原理」從籃子裡倒了出去，如今竟又要把「馬克思主義基本原理」再拾回「中國夢」的籃子裡，這究竟是走向「新時代」還是回到「舊時代」？

五、「中國夢／中華民族偉大復興」等憧憬，除了內容的問題，更重要的是路徑與方法論的問題。然而，在習近平再次高調鞏固其「三位一體」的權位時，鮮少有人認為他將持盈保泰，而是大多認為他將更趨強硬張揚的路線。他構築的20大中央名單，全碗捧去、吃乾抹淨，可謂跌破了事前外界即使是最極端的想像。這也可能將印證布林肯的預言，謂習將「對內更壓迫，對外更激進」；謝淑麗則指習不會與他人分享權力，而以「過度擴張」（overreach）及偏執（paranoid）形容習的特徵。這些皆是路徑與方法論的問題。新常委名單凸顯了習近平目空一切、橫柴入灶的風格，他的未來，將是「目的使手段正確」或「手段使目的變形」？有待觀察。

拜登說，普亭是一個「理性的演員」。我覺得習近平更像。他已將「中華民族偉大復興」這齣大戲，偷換演成了「習近平新時代」。劇本是激情的，但演員習近平也許是理性的。習近平陰沉與細膩的人格特質，使他知道如何製造掌聲，但希望他也知道如何不被自製的掌聲所迷醉。

習近平的方法論拷貝自毛澤東，但祝福他的後果與毛澤東不同。