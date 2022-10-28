習近平改組外交團隊 華爾街日報：加強戰狼外交

駐美大使秦剛名列中委名單或預示「將有大用」。（新華社）

華爾街日報報導，中共 總書記習近平 提拔一些最忠誠也最好鬥的官員組成新的外交團隊，其中包括現任駐美大使秦剛 以及國務委員兼外長王毅，預料這將進一步推動中國的「戰狼外交」。

報導指出，現年56歲的秦剛自2021年7月起任中國駐美大使，此前秦剛未擔任過大使，也沒有做過任何與美國事務直接相關的職務。

秦剛在中共20大晉身為中共中央委員，是明年出任中國外交部長的最熱門人選。他向以維護中國利益時經常發表銳利言辭聞名。

知情人士透露，秦剛擔任負責中歐關係的副外長期間，在北京的歐洲外交官都知道，他堅持要符合習近平政策的強硬立場。出任駐美大使以來，秦剛與世界首富馬斯克（Elon Musk）等知名商界領袖會晤時，也曾發表強硬的言辭，對中方認為的美方挑釁行為進行反擊。

據華爾街日報看過的一份會議紀要副本，秦剛在今年稍早時一次與商界代表的聚會上，警告美國不得插手台灣議題，並重申習近平不承諾放棄武力統一的立場，以及美國正在走下坡而中國的全球實力正上升的看法。

王毅則在中共20大成為中共中央政治局委員，預料他將接替即將退休的楊潔篪，出任中共中央外事工作委員會辦公室主任。

報導形容王毅曾被認為是彬彬有禮的外交官，不過在2013年出任外交部長後變得更加強硬，有時言辭尖銳。

報導指出，秦剛和王毅都是習近平主張強勢外交的主要代表人物，習的願景是讓中國崛起、不妥協，挑戰美國的全球霸主地位。隨著習近平獲得第3個任期並安排相關外交職位，多名專家認為，這表明中國仍會對美國採取對立立場，無懼日益加劇的緊張局勢。

據了解習近平指示的人士稱，習近平主張與西方國家打交道時要有鬥爭精神，並批評一些中國外交官「崇美」；習要求讓外交官員信奉咄咄逼人的「戰狼」精神。

報導引述知情人士表示，習近平的外交人事任命也有助將外交決策集中在黨內最高層，外交部將減少對習決策的影響，而將更多精力放在執行上，而且必須比以前更積極地執行。

報導指出，中國外交官曾以微妙靈巧的專業能力而在國外備受讚譽，但習近平認為他們缺乏熱忱，通過整改中國外交部來奪取對外交政策的控制權，讓更多外部人士進入外交部，並授權其他黨政部門協助制定中國外交議程。

據知情人士透露，近年由習近平執掌的中央外事工作委員會和中央國家安全委員會已成為外交事務的主要決策機構，習還開始親自參與一些關鍵外交職位的人事任命，弱化了外交部的政策制定職能。

報導指出，習近平將一些有資深外交背景的官員提拔為中央委員，成為高級外交職位的後備人選，包括中共中央國家安全委員會辦公室副主任劉海星和中共中央對外聯絡部部長劉建超。兩人都曾在外交部以外任職，符合習近平要有更廣泛背景和專業知識的人才強化外交團隊。