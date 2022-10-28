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過渡期中國領導層排序 李克強仍為第二

記者廖士鋒／即時報導
在新華社通稿中的中國高層排序，國務院總理李克強仍為第二。圖為習近平宣讀中共二十大報告。（記者陳政錄／攝影）
在新華社通稿中的中國高層排序，國務院總理李克強仍為第二。圖為習近平宣讀中共二十大報告。（記者陳政錄／攝影）

中共二十大之後人事大幅改組，政治局常委「留三換四」，而過渡期間的權力、職位、乃至於高層排序，都有新的安排。最新的資訊顯示，目前的高層排序，李克強仍為第二、新進政治局常委的李強則為第五。

據新華社28日報導，前中國全國政協副主席錢正英，在10月22日逝世，其病重期間和逝世後，「習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、江澤民、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對錢正英同志逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問」。

這份排序是最新的中國高層排序，顯示已經離任政治局常委的中國國務院總理李克強仍為第二、新進的政治局常委李強、蔡奇、丁薛祥、李希也名列其中，但排序分別為第五、第九、第十與第十一。

此前在相關高層逝世報導，例如中國前總理李鵬、前全國政協副主席趙南起、何魯麗、司馬義．艾買提、前軍委委員王瑞林的病重與逝世，新華社報導當中的弔念與看望排序，都是「習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、江澤民、胡錦濤」。其中沒有黨職的中國國家副主席王岐山，排在7位常委之後。

在中共黨代會換屆前後、由新華社發布前高層過世的訃聞並不常見，2012年中共十八大結束後不到10天，前全國政協副主席丁光訓逝世，當時新華社的通稿，對高層排序則為「胡錦濤、習近平、江澤民、吳邦國、溫家寶、賈慶林、李克強、張德江、俞正聲、劉雲山、王岐山、張高麗」。

其中時任國家主席胡錦濤居首、新任總書記習近平居次、前任總書記與國家主席江澤民則為第三，再來是時任全國人大委員長吳邦國、總理溫家寶、全國政協主席賈慶林，而新任6位常委則是依次排在後面。

而2017年十九大舉行後，2018年2月、「兩會」還未換屆時，楊汝岱、羅豪才兩位中國前全國政協副主席相繼逝世，當時的新華社通稿排序，則是「習近平、李克強、張德江、俞正聲、張高麗、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、江澤民、胡錦濤」。

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