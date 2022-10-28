從「1割皇帝」到「習1強」透視習近平如何集權定於一尊

中共20屆一中全會23日選出新一屆政治局常委，3度擔任總書記的習近平揮手致意。圖╱新華社

中共20大 落幕，各界咸認3連任總書記的習近平 大權獨攬，已成定局，並著眼於下一個10年。

日本雜誌「周刊現代」報導，習近平早年善於隱藏自己的企圖心，跟其他「太子黨」成員不同，讓江澤民和胡錦濤放心，認為他不會結黨營私，同意拉拔他出線，才造成今天的結果，包括胡錦濤在閉幕式上提前被離席。

「周刊現代」用「超一強體制」和「中國21世紀的毛澤東時代」形容習近平的集權程度。

周刊分析中共建政以來歷代領導人的主導程度。第一代的毛澤東是「9割皇帝」，代表9成的國家大政由他說了算；第2代的鄧小平是「7割皇帝」，7成大事由他個人做主；第3代的江澤民是「5割皇帝」：第4代的胡錦濤是「3割皇帝」。

習近平2012年18大上台時很不被看好，因為有江澤民的「上海幫」與胡錦濤的「團派」包夾，淪為「1割皇帝」的機率很高。但他利用肅貪為手段，2017年19大時，宣稱已起訴153萬7000名各級官員，落實他「打蒼蠅也打老虎」的宣示，「上海幫」形同解體。

到了20大，中紀委宣布過去10年共起訴464萬8千名各級官員，胡錦濤被離席也象徵他領銜的「團派」走入歷史。原本的「1割皇帝」歷經10年鬥爭後，引領中國進入「習1強時代」。