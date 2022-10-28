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外媒：新常委聽習令 是執行團隊 一旦出事將無代罪羊

中國新聞組／北京28日電
中共20屆政治局常委23日公開亮相，中共總書記習近平展開史無前例的第3任期外，其餘6人依序分別為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，「習家軍」大勝。（新華社）
中共20屆政治局常委23日公開亮相，中共總書記習近平展開史無前例的第3任期外，其餘6人依序分別為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，「習家軍」大勝。（新華社）

中共20大之後，中國問題觀察家何頻形容，新的政治局常委「不是一個領導班子，而是一個執行團隊」，總書記習近平要的是能為他辦事情的人，但未來出事時，民怨也會直接發洩到他身上；美國智庫專家張彥認為，習近平雖進一步鞏固權力，但也反映對自己打造的體制沒有信心；一旦出問題將沒有代罪羔羊，反倒暴露集權弱點。

據中央社報導，德國之聲（DW）中文網26日刊出明鏡新聞出版集團創辦人何頻的專訪，對中共第20次全國代表大會相關問題做分析。中共7常委中的6人依序分別為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。何頻說，這個名單多為「習家軍」，它不是一個領導班子，而是一個執行團隊。

外界認為，上海市委書記李強在上海封城中引發民怨，蔡奇則是在清理北京「低端人口」時讓許多人不滿，但兩人卻獲重用。何頻說，習近平對他們有更多因素上的評價，更重要的是，他很了解這兩個人。「習近平要建立的不是一個迎合民意的班子，而是一個能夠真正替他辦事情的一個班子，一個執行團隊。」

何頻表示，以前的領導團隊，李克強、汪洋、韓正、栗戰書，他們各有一方，在某種程度上也分擔了習近平的壓力。現在這個團隊組成之後，所有壓力都集中在習近平身上。未來人們不會把怨氣發洩到李強和蔡奇身上，而是會發洩到習近平身上。「所以習近平還是很危險的。」

不過，何頻不認為習近平對政治局的掌控可以和毛澤東相提並論，主要是當前的中國並非封閉的社會，西方對於中國的監督，對習近平來說是一個很大的壓力。「西方國家對中國很焦慮，但是習近平才是一個真正的焦慮者。因為他面臨的問題、困難非常之多，而且來自四面八方。」

據報導，何頻也談到中國當前的困境。他認為習近平有一套語言的方式，稱為「既要這樣、又要那樣」，中國不是簡單的往左走還是往右走的問題，「中國是要避免極左和極右的問題」。他認為中國最重要的3件事情是：社會保障體系的建立、法治系統的改變、權力的交班。

曾以記者身分派駐中國多年的張彥則表示，前中國領導人鄧小平在三任中共總書記背後操盤，強大到不需要站在第一線，與習近平形成鮮明對比。習近平樂於將自己視為毛澤東以來最強領導人，但毛澤東、鄧小平都讓中國徹底改頭換面，習近平尚未辦到，缺乏真正的成就。

張彥說，習近平掌舵下政策問題愈來愈多，怪不了別人。經濟方面，習近平懷疑市場經濟而偏離過去數十年路線，許多人將中國經濟放緩歸因於新冠疫情動態清零政策，實際上是經濟逐漸成熟又欠缺大膽改革的長期趨緩，未來幾年將更為顯著。

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