習近平率常委延安「朝聖」 強調這事讓人聞之色變

中共總書記、習近平帶領中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，瞻仰延安革命紀念地。（新華社）

中共20大 閉幕不到1周，總書記習近平 昨帶領六名中央政治局常委到陝西延安瞻仰革命紀念地，表示要弘揚延安精神，發揚鬥爭精神，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地。分析指出，習赴延安表明自己是毛澤東的傳人，是「紅色血脈」正宗；而習在「朝聖」時特意強調「延安整風」，推斷黨內恐有新一輪清洗，顯得殺氣騰騰。

影音來源：YouTube

甫連任第三任期的習近平帶領李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，赴陝西延安瞻仰延安「革命紀念地」。據央視新聞，習近平等先後瞻仰了中共七大會址、毛澤東舊居等，並在延安革命紀念館參觀「偉大歷程：中共中央在延安13年歷史陳列」。

這是中共20大結束後，中共新一屆中央政治局七常委首次集體出席公開場合。五年前中共19大閉幕後，習近平也曾率領政治局常委赴上海中共一大會址和浙江嘉興南湖紅船，呼籲「不忘初心」。

央視報導指出，習近平帶領六名中央政治局常委在延安重溫中共中央建政前在延安的崢嶸歲月，宣示新一屆中央領導集體賡續紅色血脈、傳承奮鬥精神。

央視稱習近平「滿懷深情地」說，他在延安地區生活勞動了七年，他的父輩也是從這裡走出去的，他對這裡十分熟悉。這次和中央政治局常委同志一起來，就是要宣示新一屆中央領導集體將繼承和發揚延安時期黨形成的優良革命傳統和作風，弘揚延安精神。

習近平在20大報告中，多次提出「鬥爭」一詞，並將「發揚鬥爭精神」列入黨章。在中國與美國為首的西方國家關係緊張之際，習近平此次在延安再度呼籲「全黨同志要發揚鬥爭精神、提高鬥爭本領，堅決戰勝前進道路上的各種困難和挑戰，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地」。

對於習近平20大後的延安行，法廣分析指出應有幾層含義，公開的層面是認祖歸宗，表白初心，「瞻仰革命紀念地」，表明自己是毛澤東的傳人，是「紅色血脈」的正宗。其次是強調自己的「政治出身」，就像韶山沖之於毛澤東一樣，延安梁家河村因為習近平官方傳記而變得赫赫有名。