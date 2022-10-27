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觀察家看中共7常委：非領導班子 是執行團隊

中央社台北27日電
中共20屆政治局常委公開亮相。(美聯社)
中共20屆政治局常委公開亮相。(美聯社)

中共20大之後，中國問題觀察家何頻形容，新的政治局常委「不是一個領導班子，而是一個執行團隊」，總書記習近平要的是能為他辦事情的人，但未來出事時，民怨也會直接發洩到他身上。

德國之聲（DW）中文網26日刊出明鏡新聞出版集團創辦人何頻的專訪，對中共第20次全國代表大會相關問題做分析。

中共20屆政治局常委23日公開亮相，中共總書記習近平展開史無前例的第3任期外，其餘6人依序分別為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，「習家軍」大勝。

何頻說，這個名單，它不是一個領導班子，而是一個執行團隊。

外界認為，上海市委書記李強在上海封城中引發民怨，蔡奇則是在清理北京「低端人口」時讓許多人不滿，但兩人卻獲重用。何頻說，習近平對他們有更多因素上的評價，更重要的是，他很了解這兩個人。「習近平要建立的不是一個迎合民意的班子，而是一個能夠真正替他辦事情的一個班子，一個執行團隊。」

他說，以前的領導團隊，李克強、汪洋、韓正、栗戰書，他們各有一方，在某種程度上也分擔了習近平的壓力。現在這個團隊組成之後，所有壓力都集中在習近平身上。未來人們不會把怨氣發洩到李強和蔡奇身上，而是會發洩到習近平身上。「所以習近平還是很危險的。」

不過，何頻不認為習近平對政治局的掌控可以和毛澤東相提並論，主要是當前的中國並非封閉的社會，西方對於中國的監督，對習近平來說是一個很大的壓力。「西方國家對中國很焦慮，但是習近平才是一個真正的焦慮者。因為他面臨的問題、困難非常之多，而且來自四面八方。」

在政治局常委之外，軍委高層的人事也受到關注。其中，張又俠以72歲超齡留任中共軍委第一副主席。

何頻認為，習近平無疑控制了中國軍隊，而中國的軍隊也不是一個可以干政的軍隊，不會對習近平造成挑戰。但習近平的軍委團隊偏向老齡化。另一名中央軍委副主席何衛東本來已經要退休了，而且他連20大代表也不是。

他說，台灣議題對中共來說，同時也是應對美國的問題。在這種情況下，中央軍委形成了一個可以作戰的形態。這對於台海形勢來說，「是一個很大的威懾的力量」，但最終是否會形成軍事行動，要看包括台灣和美國各方面的平衡。

何頻也談到中國當前的困境。他認為習近平有一套語言的方式，稱為「既要這樣、又要那樣」，這也是中國的現實。中國要發展，但也需要社會的穩定，這不是簡單的中庸之道。「雖然中共有許多令人厭惡的意識形態的語言表述，但是整體來講，它主要是求一個比較穩妥的演變」。

他說，中國不是簡單的往左走還是往右走的問題，「中國是要避免極左和極右的問題」。他認為中國最重要的3件事情是：社會保障體系的建立、法治系統的改變、權力的交班。

習近平 中共 李強

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