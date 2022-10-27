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石泰峰接統戰部 「北大神童」李書磊掌中宣部

記者賴錦宏、陳言喬、陳政祿／綜合報導
中國社科院院長石泰峰躋身政治局委員，將成為中共中央統戰部長。（內蒙古政府網）
中國社科院院長石泰峰躋身政治局委員，將成為中共中央統戰部長。（內蒙古政府網）

中共20大後人事陸續異動。據港媒報導，首度躋身政治局的中國社會科院院長石泰峰將擔任中共中央統戰部長，他也將成為中共對台工作領導小組成員之一，而中宣部副部長李書磊將接替黃坤明成為中宣部長。

報導稱，按往例，中共黨代會閉幕後幾天，會有一波人事大調整。星島網引述消息人士指出，66歲的石泰峰接替尤權出任中央統戰部部長。石泰峰是山西人，北京大學法律系研究生畢業，曾執教中央黨校達25年，曾任副校長。2007年習近平兼任中央黨校校長期間，石是其副手。石泰峰後來出任江蘇省長、寧夏自治區黨委書記、內蒙古自治區黨委書記等職，今年春天出任中國社科院院長一職。

石泰峰在內蒙古自治區黨委書記任內，以強力手腕，在蒙古族小學裡面推行漢語，是獲得習重用的因素之一。石出掌統戰部，按照慣例也將兼任中央港澳工作領導小組副組長。

現年58歲的李書磊，14歲時考入北京大學圖書館學系，轟動一時，被稱為「北大神童」，21歲獲得碩士學位，24歲獲博士學位，長期在中共中央黨校工作。

中共17大後，剛入政治局常委的習近平兼任中共中央黨校校長，李書磊獲提拔為副校長，據稱習在黨內的一些講話稿亦出自其手。2014年李書磊任福建省委宣傳部長，2016返北京任市紀委書記，一年後升任中紀委副書記，至正部級，2020年底重返中共中央黨校任副校長，2022年4月出任中宣部常務副部長至今。

李書磊據悉已任中宣部長。（新華社）
李書磊據悉已任中宣部長。（新華社）

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