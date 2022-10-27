我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

上海人不談20大 不在意誰掌政 有飯吃才重要

中國新聞組／北京27日電

中共20大會議結束，20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，包括上海市委書記李強，對於會議內容和新領導班子，上海人展現相對政治冷漠態度，大多表示，沒看法、沒興趣，有人更直言不在意誰掌政當家，「有飯兒吃才重要」。

中央社報導，走訪上海市街頭，前往人民廣場、人民公園、外灘等處，試圖了解一般民眾對於中共20大會議內容有何想法，對於新領導班子所引領的「新政治」有何期待，對於李強將掌總理有何看法。民眾對於邀訪多表拒絕，或者直言「沒看法」、「沒興趣」。

3名中年婦女在人民公園雀躍談天，對於邀訪內容直揮手說，「小姑娘，我們沒時間」，2名年約20多歲女生則是皺著眉頭、瞪大了眼說，不太方便。一名男子拿著相機在公園內取景，專注地微調花朵和鏡頭間的距離，他說，以後有機會再說吧，「我因為自己的行程安排，現在沒有時間」。

報導指出，一對男女在湖邊談天，男子聽到關鍵字「20大」就打斷了還沒說完的句子，揮揮手說「不！不！不！」，女子趕忙加緊打發，「我們在談正事呢」。一名年輕男子對於邀訪來意回應，「我對這個不感興趣」、「我沒有關心這個」。一名年輕女孩笑著拒訪，直說「不方便談」；另一名女孩則用傻笑不語表示了拒絕。

報導說，在滬民眾大多展現對於政治「不感興趣」的一面，拒絕公開談論想法或看法。一名網約車司機在私下談天中則透露，對於收入下滑很有感覺，因為疫情關係，接單量較以前掉了不少，不在意誰掌政當家，「有飯兒吃才重要」。

20大 李強 中共

上一則

河南疫情「嚴峻」 傳鄭州工人搶物資 富士康：不實

下一則

石泰峰接統戰部 「北大神童」李書磊掌中宣部

延伸閱讀

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億
習近平進入第3任期 未來誰接班 美媒點名5新星

習近平進入第3任期 未來誰接班 美媒點名5新星
透視習近平戰鬥內閣財經布局

透視習近平戰鬥內閣財經布局
習近平領導班子就位 李強可望破格任國務院總理

習近平領導班子就位 李強可望破格任國務院總理

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法