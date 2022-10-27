上海人不談20大 不在意誰掌政 有飯吃才重要

中共20大 會議結束，20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，包括上海市委書記李強 ，對於會議內容和新領導班子，上海人展現相對政治冷漠態度，大多表示，沒看法、沒興趣，有人更直言不在意誰掌政當家，「有飯兒吃才重要」。

中央社報導，走訪上海市街頭，前往人民廣場、人民公園、外灘等處，試圖了解一般民眾對於中共20大會議內容有何想法，對於新領導班子所引領的「新政治」有何期待，對於李強將掌總理有何看法。民眾對於邀訪多表拒絕，或者直言「沒看法」、「沒興趣」。

3名中年婦女在人民公園雀躍談天，對於邀訪內容直揮手說，「小姑娘，我們沒時間」，2名年約20多歲女生則是皺著眉頭、瞪大了眼說，不太方便。一名男子拿著相機在公園內取景，專注地微調花朵和鏡頭間的距離，他說，以後有機會再說吧，「我因為自己的行程安排，現在沒有時間」。

報導指出，一對男女在湖邊談天，男子聽到關鍵字「20大」就打斷了還沒說完的句子，揮揮手說「不！不！不！」，女子趕忙加緊打發，「我們在談正事呢」。一名年輕男子對於邀訪來意回應，「我對這個不感興趣」、「我沒有關心這個」。一名年輕女孩笑著拒訪，直說「不方便談」；另一名女孩則用傻笑不語表示了拒絕。

報導說，在滬民眾大多展現對於政治「不感興趣」的一面，拒絕公開談論想法或看法。一名網約車司機在私下談天中則透露，對於收入下滑很有感覺，因為疫情關係，接單量較以前掉了不少，不在意誰掌政當家，「有飯兒吃才重要」。