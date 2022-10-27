胡錦濤被離席 外媒還原現場：栗戰書發動 習近平下令

胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

中共 前總書記胡錦濤22日在中共20大閉幕式上「非自願離席」，至今依舊餘波盪漾。多數獲准進入會場採訪的媒體都只看到事件的部分，新加坡 電視台CNA和西班牙報紙ABC率先進入會場並拍下畫面，試圖還原事件始末，得到的結論是：習近平 的心腹栗戰書發動，習近平下令帶胡錦濤出場。

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日本媒體用「超異例」形容胡錦濤出場方式的不尋常。閉幕式上，胡錦濤左右各坐著領導群中排名第三的人大委員長栗戰書和中共總書記習近平，三人前面都有一疊文件。栗戰書用一個紅色卷宗夾放在胡錦濤面前的文件上，然後似乎向胡錦濤解釋。

胡錦濤嘗試移動紅色卷宗，栗戰書出手制止，他以右手抓住胡錦濤的手，左手拿走胡錦濤的文件，用紅色卷宗蓋住。習近平轉向兩人方向說了一些話，栗戰書兩手握住胡錦濤的文件。

這時一名男子突然出現在胡錦濤背後，後來被認出是習近平的中央辦公廳副主任孔紹遜。後來又出現一名男子，習近平一面指著自己面前的文件，一面轉頭吩咐。該名男子一度移開胡錦濤文件上的紅色卷宗夾，但栗戰書隨即又蓋上。

胡錦濤轉而試圖拿習近平面前的文件，但馬上被習近平壓下。栗戰書將胡錦濤的文件交給該幕僚，胡錦濤試圖從幕僚手中拿回文件無果，反而被架起來，最後被帶出場。

新華社英文版推特事後簡短說明，胡錦濤提前離席是因為身體不好。不過，經濟學人雜誌防務新聞組長喬希認為，這段視頻尚不足以駁倒胡錦濤被帶離會場是出於健康原因的說法。他的推文說，這表明胡錦濤面前的那份文件在事件中起了關鍵作用。

美利堅大學國際服務學院教授唐志學認為，根據現有的證據來看，這應該不是刻意對胡錦濤的整肅。但仍然存在這樣一種可能性，即胡錦濤打算在表決時不舉手。