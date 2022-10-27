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中共黨章全文 「兩個維護」鞏固習「兩個確立」未寫入

中國新聞組／北京27日電
中共新版黨章全文26日公布，雖未直接寫入兩個確立，但有兩個維護，習核心的確立已無異議。（記者陳政錄／攝影）
中共新版黨章全文26日公布，雖未直接寫入兩個確立，但有兩個維護，習核心的確立已無異議。（記者陳政錄／攝影）

中共20大通過中共黨章修正案的決議後，新華社26日晚間宣布修改後的黨章全文；其中「兩個確立」未直接寫入黨章，但黨員義務篇章提到「兩個維護」，而全文提到中共總書記習近平共12次，篇幅大增，被認為是強化習近平的地位。官媒報導並指出，黨章共修改50處，修改過程中習近平「高度重視、親力親為」，多次作出重要指示、提出明確要求，先後11次主持召開會議研究審議黨章修改。

總綱方面，在細數毛澤東、11屆三中全會以來的鄧小平、13屆四中全會以來的江澤民，和16大以來的胡錦濤等內容，未多做改動，但在18大以來，「以習近平同志為主要代表的中國共產黨人」內容中，做了不少補充，該段落從338字，擴充到411字。內文出現「習近平」12次 ，持平「鄧小平」 僅次「毛澤東」。

對比19大，就創立習近平新時代中國特色社會主義思想，20大增加「堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合」等內容。

同時，新增指稱習近平新時代中國特色社會主義思想，是當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華；以及，在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，於「推動中國特色社會主義進入了新時代」後，擴充「實現第一個百年奮鬥目標，開啟實現第二個百年奮鬥目標新征程。」

20大報告提出的「中國式現代化」，也被寫入修改後的黨章總綱。總綱中提到，中國的社會主義建設必須從中國的國情出發，「走中國特色社會主義道路，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。

不過，儘管本屆中共20大期間，甚至召開前、召開後，中共各黨代表屢次強調「兩個確立」，但黨章全文並未直接寫入「兩個確立」。

但是「兩個維護」，出現在中共黨章第一章黨員，第三條對黨員必須履行的下列義務上，在第二點增列增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的要求。

所謂「兩個確立」指確立習近平中共黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。「兩個維護」則指堅決維護習近平的核心地位；堅決維護中央權威和集中統一領導。

官媒昨日還披露二十大報告起草過程，指習近平全程領導起草工作，擔任起草組組長，王滬寧、趙樂際、韓正擔任副組長；文件起草組共召開6次全體會議，數十次小組和工作班子會議。

習近平 中共 20大

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