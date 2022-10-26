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中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

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中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

編譯孫梁／綜合26日電
中共領導人習近平歷史性三連任後，香港、上海和深圳的交易所本周全面暴跌，在海外上市的中國主要企業短短數日蒸發約700億美元。圖為一女子走過香港恆生指數看板前。(歐新社)
中共領導人習近平歷史性三連任後，香港、上海和深圳的交易所本周全面暴跌，在海外上市的中國主要企業短短數日蒸發約700億美元。圖為一女子走過香港恆生指數看板前。(歐新社)

英國「每日郵報」報導，習近平的歷史性三連任以股市崩盤拉開序幕，香港、上海和深圳的交易所本周全面暴跌，在海外上市的中國主要企業短短數日蒸發約700億美元，顯示外國投資人對習近平經濟政策的擔憂，外資紛紛出逃。

習近平在中共20大上把經濟專家趕下台，用忠誠支持者取而代之。分析人士認為，為了掌握更多權力，習近平不惜以犧牲經濟增長為代價。任職於地緣戰略理事會的前英國外交官帕頓(Charles Parton)說：「習近平對黨的重視遠高於對經濟，他堅信國有企業占主導地位和黨對私營部門領導的經濟模式，如果改變就會失控。在經濟、金錢和權力的關係中，權力最重要，只能掌握在共產黨手中。」

習近平在三連任後的首日，以中國上市公司為主的香港恆生指數24日暴跌6%，比今年初下跌逾三分之一，為全球股市表現最差。同一天，上海和深圳的股市也全面下跌。

習近平在20大後的媒體見面會上描繪未來五年的願景，誓言要防止中國不受外部敵對勢力的影響，在企業和社會各界貫徹習近平新時代思想。他介紹的新任中央政治局常委被認為缺乏經驗和專業知識，上海市委書記李強將取代溫和派的李克強出任總理，李克強曾呼籲要採取一切措施促進受到疫情打擊的經濟復甦，而李強在上海實行的清零政策破壞了市場，數千萬市民遭難。

中國人民銀行行長易綱不在新一屆中央委員的名單，傳言他可能是辭職或是「被辭職」。

戰略與國際研究中心(CSIS)的專家羅森(Daniel Rosen)認為，中國目前面臨許多嚴重經濟危機，但在20大上沒有解決。他承認20大不是解決經濟問題的場合，「但現在處於非常時期，短期內沒人看好中國增長的前景。從中長期看，中國經濟將面臨一系列結構性和系統性的問題。習近平在前兩任期間意識到上述問題，並提出解決計畫。但沒有跡象顯示，他對新問題的認識到了有能力解決的地步」。

羅森說：「習近平的新班子似乎沒有意願進行財政改革、清理銀行業和改革股票市場，這些問題在20大上都沒有充分討論。」

習近平 20大 李強

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