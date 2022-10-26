我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

中共公布新黨章 「習近平」出現12次 增列反台獨

記者陳言喬／即時報導
中共公布新黨章，內文共出現習近平12次。圖為16日的20大會議上，習近平作政治報告。（新華社）
中共公布新黨章，內文共出現習近平12次。圖為16日的20大會議上，習近平作政治報告。（新華社）

中國共產黨第20次全國代表大會通過黨章修正案的決議後，官方26日晚間公佈修改後的黨章全文，增寫「堅決反對和遏制台獨」，但外界此前猜測的加快解決台灣問題的「實現祖國完全統一」等新論述並未加入。

新華社26日晚公布新修訂後的黨章全文，隨後報導黨章修改過程，稱黨章總綱部分修改37處，條文部分修改13處。修改過程中，中共總書記習近平「高度重視、親力親為」，多次作出重要指示、提出明確要求，先後11次主持召開會議研究審議黨章修改。當面聽取各省區市、軍隊單位主要負責人意見，同大家就黨章修改問題深入進行研究。

據新華社發布的黨章全文，內文共出現「習近平」12次，較之前版本增加1次，與「鄧小平」持平，僅次「毛澤東」13次。江、胡依舊各一次。總綱回溯歷代領導人的內容未多做改動，18大以來「以習近平同志為主要代表的中國共產黨人」部分，從338字擴充到411字。20大報告提出「中國式現代化」，該詞亦被寫入修改後的黨章總綱。

總綱中有關港澳台部分表述，「按照『一個國家、兩種制度』的方針」修改為「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針」，並增寫「堅決反對和遏制『台獨』」。外界此前猜測的加快解決台灣問題的「實現祖國完全統一」新論述並未加入。

中共20大召開前後，多次在各層會議上強調「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位），並未寫入黨章，但在黨員必須履行的義務中提到：要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

「兩個維護」是指指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導；「四個自信」是中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；「四個意識」即政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。

官媒昨天還披露20大報告起草過程，指習近平全程領導起草工作，擔任起草組組長，王滬寧、趙樂際、韓正擔任副組長；文件起草組共召開6次全體會議，數十次小組和工作班子會議。

習近平 20大 同志

上一則

習近平3連任後 越南、巴基斯坦、德國政要下周訪中

延伸閱讀

習近平3連任後 越南、巴基斯坦、德國政要下周訪中

習近平3連任後 越南、巴基斯坦、德國政要下周訪中
美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點
中共黨章全文發布 提及「兩個維護」強化習地位

中共黨章全文發布 提及「兩個維護」強化習地位
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝光
8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成