中共公布新黨章 「習近平」出現12次 增列反台獨

中共公布新黨章，內文共出現習近平12次。圖為16日的20大會議上，習近平作政治報告。（新華社）

中國共產黨第20次全國代表大會通過黨章修正案的決議後，官方26日晚間公佈修改後的黨章全文，增寫「堅決反對和遏制台獨」，但外界此前猜測的加快解決台灣問題的「實現祖國完全統一」等新論述並未加入。

新華社26日晚公布新修訂後的黨章全文，隨後報導黨章修改過程，稱黨章總綱部分修改37處，條文部分修改13處。修改過程中，中共總書記習近平 「高度重視、親力親為」，多次作出重要指示、提出明確要求，先後11次主持召開會議研究審議黨章修改。當面聽取各省區市、軍隊單位主要負責人意見，同大家就黨章修改問題深入進行研究。

據新華社發布的黨章全文，內文共出現「習近平」12次，較之前版本增加1次，與「鄧小平」持平，僅次「毛澤東」13次。江、胡依舊各一次。總綱回溯歷代領導人的內容未多做改動，18大以來「以習近平同志 為主要代表的中國共產黨人」部分，從338字擴充到411字。20大 報告提出「中國式現代化」，該詞亦被寫入修改後的黨章總綱。

總綱中有關港澳台部分表述，「按照『一個國家、兩種制度』的方針」修改為「全面準確、堅定不移貫徹『一個國家、兩種制度』的方針」，並增寫「堅決反對和遏制『台獨』」。外界此前猜測的加快解決台灣問題的「實現祖國完全統一」新論述並未加入。

中共20大召開前後，多次在各層會議上強調「兩個確立」（確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位），並未寫入黨章，但在黨員必須履行的義務中提到：要增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

「兩個維護」是指指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導；「四個自信」是中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；「四個意識」即政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。

官媒昨天還披露20大報告起草過程，指習近平全程領導起草工作，擔任起草組組長，王滬寧、趙樂際、韓正擔任副組長；文件起草組共召開6次全體會議，數十次小組和工作班子會議。