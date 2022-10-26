習近平3連任後 越南、巴基斯坦、德國政要下周訪中

德國政府批准中企中遠集團收購漢堡港一個貨櫃碼頭24.9%股份。圖為一艘中遠貨櫃輪26日停泊在漢堡港。（美聯社）

中共20大後，下周陸續有多國國家領導人、總理訪問中國。包括越南 共產黨總書記阮富仲、巴基斯坦總理夏巴茲、德國 總理蕭茲 等人的率團訪問。

中共對外聯絡部25日已宣布越南共產黨中央總書記阮富仲（越南實際最高領導人）周日（30日）將訪華四天，成為20大後首位訪華的政要。

外交部發言人汪文斌26日也宣布，巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫將於11月1日起對中國進行正式訪問。他說，夏巴茲總理也是中共20大勝利閉幕後，首批受邀訪華的外國領導人之一，體現了中巴特殊友好關係和戰略互信。

德國政府發言人赫伯斯特萊特24日則表示，總理蕭茲將於11月3日、4日訪華，並稱「由於中國的新冠政策非常複雜，這趟行程將會非常短暫」，「實際上是一日遊」。這是蕭茲上任首次中國行，亦是疫情爆發近3年來，首位訪華的歐盟國家領袖。不過，中國外交部迄未證實此消息。

德國之聲與路透報導，德國已批准中企、中遠海運子公司，收購漢堡港其中一個貨櫃碼頭24.9%股份，少過中遠原本計畫的35% 。德國政府內部對中遠入股漢堡港貨櫃碼頭，存在巨大政治阻力，德國經濟部和外交部都反對給中資投資德國關鍵基礎設施，擔心構成國家安全風險，但曾擔任7年漢堡市長的蕭茲支持這項入股方案，認為可提升漢堡港的競爭力。

外交部發言人汪文斌26日下午回應此事時說，合作是互惠互利，中方希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。