我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

習近平3連任後 越南、巴基斯坦、德國政要下周訪中

記者陳言喬／即時報導
德國政府批准中企中遠集團收購漢堡港一個貨櫃碼頭24.9%股份。圖為一艘中遠貨櫃輪26日停泊在漢堡港。（美聯社）
德國政府批准中企中遠集團收購漢堡港一個貨櫃碼頭24.9%股份。圖為一艘中遠貨櫃輪26日停泊在漢堡港。（美聯社）

中共20大後，下周陸續有多國國家領導人、總理訪問中國。包括越南共產黨總書記阮富仲、巴基斯坦總理夏巴茲、德國總理蕭茲等人的率團訪問。

中共對外聯絡部25日已宣布越南共產黨中央總書記阮富仲（越南實際最高領導人）周日（30日）將訪華四天，成為20大後首位訪華的政要。

外交部發言人汪文斌26日也宣布，巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫將於11月1日起對中國進行正式訪問。他說，夏巴茲總理也是中共20大勝利閉幕後，首批受邀訪華的外國領導人之一，體現了中巴特殊友好關係和戰略互信。

德國政府發言人赫伯斯特萊特24日則表示，總理蕭茲將於11月3日、4日訪華，並稱「由於中國的新冠政策非常複雜，這趟行程將會非常短暫」，「實際上是一日遊」。這是蕭茲上任首次中國行，亦是疫情爆發近3年來，首位訪華的歐盟國家領袖。不過，中國外交部迄未證實此消息。

德國之聲與路透報導，德國已批准中企、中遠海運子公司，收購漢堡港其中一個貨櫃碼頭24.9%股份，少過中遠原本計畫的35% 。德國政府內部對中遠入股漢堡港貨櫃碼頭，存在巨大政治阻力，德國經濟部和外交部都反對給中資投資德國關鍵基礎設施，擔心構成國家安全風險，但曾擔任7年漢堡市長的蕭茲支持這項入股方案，認為可提升漢堡港的競爭力。

外交部發言人汪文斌26日下午回應此事時說，合作是互惠互利，中方希望有關方面理性看待中德務實合作，停止無端炒作。

德國 蕭茲 越南

上一則

中共20大後疫情大增 蘭州隔離者在停車場露天過夜

下一則

中共公布新黨章 「習近平」出現12次 增列反台獨

延伸閱讀

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點

美專家：習近平連任大權在握 反而暴露弱點
20大後首談美中關係 拜登：保持美軍事優勢 不尋求衝突

20大後首談美中關係 拜登：保持美軍事優勢 不尋求衝突
中共黨章全文發布 提及「兩個維護」強化習地位

中共黨章全文發布 提及「兩個維護」強化習地位
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

2022-10-26 09:27
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？