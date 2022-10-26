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中共黨章全文發布 提及「兩個維護」強化習地位

記者陳政錄／北京即時報導
中共二十大閉幕式時，表決通過中共黨章修正案的決議，新版黨章全文26日公布，雖未直接寫入兩個確立，但有兩個維護，且從二十大召開後的結果來看，習核心的確立已無異議。攝影／記者陳政錄
中共二十大閉幕式時，表決通過中共黨章修正案的決議，新版黨章全文26日公布，雖未直接寫入兩個確立，但有兩個維護，且從二十大召開後的結果來看，習核心的確立已無異議。攝影／記者陳政錄

中共二十大通過中共黨章修正案的決議後，新華社於26日晚間，宣布修改後的中共黨章全文。在總綱部分，中共總書記習近平篇幅大增，包括在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，中共實現第一個百年奮鬥目標，開啟了實現第二個百年奮鬥目標新征程等。另黨章未直接寫出「兩個確立」，但提到了「兩個維護」，涉台部分，與日前大會宣讀一致，將堅決反對和遏制台獨寫入黨章。

新華社26日發布中共黨章，內容指稱，黨章於中共二十大部分修改，10月22日通過。

總綱方面，在細數毛澤東、十一屆三中全會以來的鄧小平、十三屆四中全會以來的江澤民，和十六大以來的胡錦濤等內容，未多做改動，但在十八大以來，「以習近平同志為主要代表的中國共產黨人」內容中，做了不少補充，該段落從338字，擴充到411字。

對比十九大時，就創立了習近平新時代中國特色社會主義思想，二十大後更改增加了，堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合等內容。

同時，新增指稱習近平新時代中國特色社會主義思想，是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華。以及，在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下，於「推動中國特色社會主義進入了新時代」後，擴充了「實現第一個百年奮鬥目標，開啟了實現第二個百年奮鬥目標新征程。」

不過，儘管本屆中共二十大期間，甚至召開前、召開後，中共各黨代表屢次強調「兩個確立」，但黨章全文並未直接寫入「兩個確立」。

此前，中共二十大閉幕式時大會宣讀稿，也僅在宣布將十九大以來習近平新時代中國特色社會主義思想新發展寫入黨章後，表示大會要求中共全黨深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，並不代表將寫入黨章。

但是「兩個維護」，出現在了中共黨章第一章黨員，第三條對黨員必須履行的下列義務上，在第二點增列了增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」的要求。

另外，如二十大閉幕式時宣讀內容一致，中共黨章總綱在涉台部分，將原有內容擴充為，全面準確、堅定不移貫徹「一個國家、兩種制度」的方針，促進香港、澳門長期繁榮穩定，堅決反對和遏制「台獨」，完成祖國統一大業；此外，將改革開放以來取得成績和進步的根本原因，增加了「發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領」的論述。

所謂「兩個確立」指確立習近平中共黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。「兩個維護」則指堅決維護習近平的核心地位；堅決維護中央權威和集中統一領導。在中共二十大召開前，各方認為中共黨章修改可能將這兩個內容寫入，進一步鞏固習核心。

中共 習近平 二十大

上一則

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