英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

上海掀起一陣物業拋售潮。（中新社資料照片）

獲得第三個任期的中共總書記習近平帶領新常委亮相後，引發金融市場動盪，不只出現股匯雙殺，也引發中國富豪及菁英逃離中國。由於擔心公有制經濟無限制擴張，不少人開始拋售物業或資產。在上海，有人以低於市價三成出售豪宅，武漢則傳出有台商出售酒店業務。

據英國金融時報報導，曾與香港和中國富豪家族合作的歐洲律師萊斯佩蘭斯（David Lesperance）表示，習近平將他的統治期延長，對中國商界菁英來說是一個轉折點，萊斯佩蘭斯已接獲三個來自中國商界超級富豪家族的指令，就是繼續執行他們的「撤離中國計畫」。

萊斯佩蘭斯表示，很多客人多年前已準備離開中國，包括將資產合法地轉移到安全的離岸司法管轄區，以及安排家人在中國以外地方獲得新國藉及居所。

他表示，中國的有錢人不但擔心當局以傳聞中的高稅制來代替共同富裕中要他們捐款，而且越來越擔憂自身安危。

萊斯佩蘭斯表示，富豪都有一句座右銘，就是在海港中準備一艘快艇並放有金條及第二套文件，換成現在的說法，是準備一架私人飛機、護照及外國銀行戶頭，「這就是我們現在的世界」。

報導指出，新加坡 的Dentons瑞德有限責任合夥律師事務所在中國有6000名員工，其高級合夥人劉家銘（Kia Meng Loh）表示，多個月來都有中國富豪指示及查詢在新加坡設立家族辦公室。家族辦公室是富豪用來管理家族資產。

富豪及菁英選擇撤離中國，勢必拋甩豪宅。自由亞洲電台報導指出，在上海，房地產 業內人士趙婷表示，20大閉幕後，許多豪宅持有人對未來不再抱有幻想，於是決定降價出售房屋，「上海有的豪宅跌價大約是市場價的40%，有人在拋盤。大量的豪宅比市場價跌30%至40%，都想著跑路，再不賣來不及了。」

當地有房地產中介掛出豪宅盛大金碧、華山夏都苑豪宅以超低價求售的樓盤。其中9月份掛牌6000萬元（人民幣，下同，約821萬美元）的房屋，現售3599萬，金融街榮禦小區一豪宅上個月售5500萬元，本周一降至3000萬元。