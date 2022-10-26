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人行穩匯市釋2280億資金 單日逆回購增至2300億

記者陳政錄／北京26日電
中國人民銀行展開規模人民幣2300億元逆回購操作，當日公開市場淨投放人民幣2280億元。(中通社)
中國人民銀行展開規模人民幣2300億元逆回購操作，當日公開市場淨投放人民幣2280億元。(中通社)

隨著人民幣兌美元離、在岸價接連破7.3關口，A股前天重摔，中國當局昨出手穩匯率、釋放流動性。中國人民銀行、外匯管理局宣布，為增加企業和金融機構跨境資金來源，上調跨境融資宏觀審慎調節參數，同日，人行展開規模2300億元（人民幣，下同，約315億美元）逆回購操作，當日公開市場淨投放2280億元。

據人行公布，為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，這將有助於境外資金流入，並增加境內美元的流動性，穩定市場預期，可保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。東方金誠首席宏觀分析師王青說，此舉將緩和現匯市場人民幣貶值壓力，更重要的是進一步釋放了穩匯率信號，有助於穩定市場信心。

人行昨也公告，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，維護月末流動性平穩，以利率招標方式展開2300億元逆回購操作，中標利率2%，與之前持平。減去到期金額，中國央行當日對公開市場實現淨投放人民幣2280億元。

仲量聯行中國區首席經濟學家龐溟說，保持流動性合理充裕，是維持寬信用、呵護修復、支持穩增長的基本前提，也有利於為金融機構持續加大對實體經濟、重點行業、薄弱環節的支持，提供了必要的保證。

經過前天的重摔後，昨天A股3大指數開盤回神，滬指一度收復3000點，但午盤後震盪翻綠，滬指收盤小跌，報2976.28點。深成指和創業板指也小跌。

匯率 融資 利率

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