我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

穩外資 中推15措施拚經濟 為跨境商務客設「快捷通道」

記者賴錦宏／北京26日電
為加速經濟復甦，中國發改委等六部門公布「穩外資15條」，便利國際商務往來。圖為旅客在上海虹橋機場航廈內行走。（中新社）
為加速經濟復甦，中國發改委等六部門公布「穩外資15條」，便利國際商務往來。圖為旅客在上海虹橋機場航廈內行走。（中新社）

中共20大剛落幕，當局試圖穩定並加速經濟復甦，跨境商務旅客往來規定逐漸鬆綁，中國發改委等6部門昨天發布15條措施支持外資，其中包括在做好疫情防控前提下，便利國際商務人員往來，要求用好中外人員往來「快捷通道」及保障外商投資企業生產物資和產品運輸通暢等。

媒體報導，上海、江蘇等地已優化入境人員防控政策，其中江蘇取消此前的7天居家監測要求。江蘇省原對入境人員實施7天集中隔離+7天居家隔離的管理措施；另對於入境已超過14天的入境人員，在進行一次核酸檢測後，即可解除隔離。上海從11月起，允許入境從事貨物貿易、提供服務或進行投資的人員的隨行配偶及家屬等人，在符合條件情況下，獲得一定居留期限，享受簽證便利。

近年中國經濟受到嚴格防疫政策衝擊，20大結束後，當局逐漸鬆綁防疫措施，但仍強調是在做好疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。

據中國發改委發布，發改委、商務部、工信部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部聯合印發「關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施」，進一步加大製造業引資力度，著力解決外商投資企業面臨的突出問題，全面加強外商投資促進和服務，推動利用外資高質量發展。

該政策措施分3方面共15條措施。首先，為優化投資環境，擴大外商投資增量，措施包括深入實施外資准入負面清單，盡快將開放政策轉化為實實在在的外資項目；高標準落實外資准入後國民待遇；推動外資項目簽約落地；強化土地要素保障。

在加強投資服務，支持外商投資企業發展方面，措施包括便利國際商務人員往來，用好用足中外人員往來「快捷通道」；加強貨運物流保通保暢；強化外商投資企業金融支持。

同時，鼓勵外商投資企業利潤再投資；支持製造業外商投資企業進出口，為企業提供貿易通關等方面的服務和指導。

至於引導投資方向，提升外商投資質量，包括優化外商投資結構，實施好鼓勵外商投資產業目錄配套政策；支持外商投資創新發展，鼓勵外資在中國設立研發中心；加快外商投資綠色低碳升級。

官方並指，外資大省要充分發揮優勢，加大引資力度，增強對中國穩外資的帶動作用。

投資 疫情 20大

上一則

上海免費核酸檢測再延長 民嘆：防疫真是沒完沒了

下一則

雙11預售PK 羅永浩背後男人「買輸」李佳琦背後女人

延伸閱讀

上海等地優化入境防控政策 江蘇取消7天居家監測

上海等地優化入境防控政策 江蘇取消7天居家監測
移民專頁／J-1期間有過逮捕紀錄 再入美要帶證明副本

移民專頁／J-1期間有過逮捕紀錄 再入美要帶證明副本
中國生態環境部：禁洋垃圾入境 10年有成

中國生態環境部：禁洋垃圾入境 10年有成
中入境限制傳擬改2+5 學者疑「中國缺錢了」

中入境限制傳擬改2+5 學者疑「中國缺錢了」

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了

世說新聞╱華女全裸喊「世界是中國的」 找到原因了
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝

翻文件起爭執？胡錦濤20大提早離場「較早畫面」曝
鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資

鍾鎮濤27歲愛女在英國慘遭詐騙 竟嚇哭全給個資