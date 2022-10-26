穩外資 中推15措施拚經濟 為跨境商務客設「快捷通道」

為加速經濟復甦，中國發改委等六部門公布「穩外資15條」，便利國際商務往來。圖為旅客在上海虹橋機場航廈內行走。（中新社）

中共20大 剛落幕，當局試圖穩定並加速經濟復甦，跨境商務旅客往來規定逐漸鬆綁，中國發改委等6部門昨天發布15條措施支持外資，其中包括在做好疫情 防控前提下，便利國際商務人員往來，要求用好中外人員往來「快捷通道」及保障外商投資 企業生產物資和產品運輸通暢等。

媒體報導，上海、江蘇等地已優化入境人員防控政策，其中江蘇取消此前的7天居家監測要求。江蘇省原對入境人員實施7天集中隔離+7天居家隔離的管理措施；另對於入境已超過14天的入境人員，在進行一次核酸檢測後，即可解除隔離。上海從11月起，允許入境從事貨物貿易、提供服務或進行投資的人員的隨行配偶及家屬等人，在符合條件情況下，獲得一定居留期限，享受簽證便利。

近年中國經濟受到嚴格防疫政策衝擊，20大結束後，當局逐漸鬆綁防疫措施，但仍強調是在做好疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。

據中國發改委發布，發改委、商務部、工信部、自然資源部、生態環境部、交通運輸部聯合印發「關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策措施」，進一步加大製造業引資力度，著力解決外商投資企業面臨的突出問題，全面加強外商投資促進和服務，推動利用外資高質量發展。

該政策措施分3方面共15條措施。首先，為優化投資環境，擴大外商投資增量，措施包括深入實施外資准入負面清單，盡快將開放政策轉化為實實在在的外資項目；高標準落實外資准入後國民待遇；推動外資項目簽約落地；強化土地要素保障。

在加強投資服務，支持外商投資企業發展方面，措施包括便利國際商務人員往來，用好用足中外人員往來「快捷通道」；加強貨運物流保通保暢；強化外商投資企業金融支持。

同時，鼓勵外商投資企業利潤再投資；支持製造業外商投資企業進出口，為企業提供貿易通關等方面的服務和指導。

至於引導投資方向，提升外商投資質量，包括優化外商投資結構，實施好鼓勵外商投資產業目錄配套政策；支持外商投資創新發展，鼓勵外資在中國設立研發中心；加快外商投資綠色低碳升級。

官方並指，外資大省要充分發揮優勢，加大引資力度，增強對中國穩外資的帶動作用。