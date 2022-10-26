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矢板明夫：台海已成習一人戰爭 台喊這5字恐成危險動作

聯合新聞網／即時報導
矢板明夫分析中國20大之後中共武統台灣的可能性，用12字總結。（路透）
矢板明夫分析中國20大之後中共武統台灣的可能性，用12字總結。（路透）

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫25日在臉書分析台海局勢，認為兩岸已在中共20大閉幕後產生質變，在習清除了共產黨黨內的所有改革派與國際協調派之後，中共打不打台灣，將取決於習近平一個人的心情；雖然武統台灣將得不償失，但依然有可能產生像普亭開戰烏克蘭的重大戰略誤判。

矢板明夫分析，「在20大習近平清除了黨內所有改革派和國際協調派之後，台海戰爭已經變成了習近平一個人的戰爭。要不要打仗，主要看習近平的心情。而他的心情，是很難從外部分析出來的」。

他並以俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭為例，認為即便這是「一場沒有勝算的戰爭」，獨裁者依舊會在「一幫只會揣摩上意的奴才」圍繞下，做出重大戰略誤判。

矢板明夫形容中共侵台的可能性以12字總結：「動機強烈、能力不足、後果嚴重」。他認為中國歷代的領導人在兩岸分治超過70年來，一定做過多次評估，最後的結論都是「打台灣得不償失」，導致至今都沒動武。他並說，今後5到10年內，也就是習近平80歲之前，「這種局勢不會有太大的改變」。

對於中共武統台灣的策略，矢板明夫認為，習的想法「一定是短期決戰」。但以中國軍力而言，要在短時間內，將幾十萬大軍運過台灣海峽，並在台灣軍隊猛烈抵抗下搶灘登陸十分困難。「即使有一小部分能夠登陸成功，補給也會出現嚴重的問題」。且隨著戰事一旦拖延變成長戰，中國也將受到國際的嚴厲制裁，對中國的經濟將是「滅頂之災」。

矢板明夫並示警台灣，現階段務必不能向習做出任何引戰的「危險動作」。他認為台灣現在有一部分的人呼籲向中國妥協，高喊著「愛和平、反戰」的口號，「這是一種非常容易引起習近平做出戰略誤判的危險動作」。他反倒以為，「台灣現在要做的，是向國際社會及中國表達『絕不會屈服』的明確意志，以爭取國際社會的支持，同時讓習近平知道，他攻打台灣的風險與成本。」

習近平 中共 普亭

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