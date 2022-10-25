我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

押寶Fed寬鬆 股指連漲3日

多款知名品牌「乾洗髮」噴霧含苯 有致癌風險遭下架

新華社萬字長文介紹習近平 打造連任合法性

中央社台北25日電
中共總書記習近平取得史無前例第3任期後，官媒新華社今天發出約1萬8000字長文的人物介紹，包含其涉台經歷。文章中，習近平彷彿完人，愛國愛民又有過人精力，自是擔任領導人的不二人選。路透
中共總書記習近平取得史無前例第3任期後，官媒新華社今天發出約1萬8000字長文的人物介紹，包含其涉台經歷。文章中，習近平彷彿完人，愛國愛民又有過人精力，自是擔任領導人的不二人選。路透

中共總書記習近平取得史無前例第3任期後，官媒新華社今天發出約1萬8000字長文的人物介紹，包含其涉台經歷。文章中，習近平彷彿完人，愛國愛民又有過人精力，自是擔任領導人的不二人選。

中共20屆政治局常委領導班子23日公布，習近平大權獨攬，其餘常委皆為其親信，引發外界不少爭議。新華社傍晚則是發出標題為「新征程領路人習近平」的特稿，從方方面面談習近平的英明和功績，並細數從年輕時下鄉當「知青」時至今，每個階段心心念念的都是「人民」。

習近平1953年6月出生，16歲時到陜北農村插隊勞動7年。他在梁家河加入中國共產黨，並擔任大隊黨支部書記。文章說，他帶領鄉親們打拚、修淤地壩、修梯田、建沼氣池。「一年後，村民吃不飽飯而去逃荒的情形看不到了。」

文章還說，艱辛的農村生活使得習近平格外珍惜糧食。擔任中共中央總書記後，他多次就食物浪費的情況作出批示，要求開展「光盤行動」，並反覆叮囑中國人的飯碗要「牢牢端在自己的手上」。

文章強調，「為人民服務」的思想貫穿習近平的從政生涯，其夫人彭麗媛回憶，他的許多同學都出國賺錢去了，「他也不是沒有條件出去，但他選擇了一條更艱難的路，選擇了當人民公僕的路」。

文章說，男兒有淚不輕彈，「習近平卻為人民流淚」。1966年，初中老師在課堂上朗讀「縣委書記的榜樣—焦裕祿」，習近平聽得淚流滿面。告別梁家河村時，他也是當眾哭了。

關於他的愛國思想，文章說，「習近平深諳百年前中國的苦難，形容那時是『一派衰敗凋零的景象』」。2018年，他在山東劉公島考察時登上炮台遺址，面對黃海沉思良久，並參觀當地的甲午戰爭博物館。「這座不足4平方公里的小島見證了一個多世紀前號稱『遠東第一』的清朝北洋海軍覆滅，戰敗讓清政府被迫割讓台灣並賠償巨款給日本。」

文中另一處提到台灣的地方，是介紹習近平「化危為機、鐵骨柔情」。

文章說，2015年，習近平與前總統馬英九在新加坡會面，實現1949年以來海峽兩岸領導人首次會晤。2016年民進黨上台後，「兩岸關係遇到逆流」。習近平提出「新時代解決台灣問題的總體方略」，提出探索「兩制台灣方案」等措施，「牢牢把握了兩岸關係主導權和主動權」。

今年8月，美國國會眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）「不顧中方嚴正警告」訪問台灣。「解放軍在台島周邊海空域開展規模空前的實戰化聯合演訓，對『台獨』分裂勢力及美台勾連挑釁形成強有力震懾。」

文章又說，習近平曾長期在與台灣隔海相望的福建和浙江任職，與他長期共事的人說他是「台商台胞的貼心人」。 一名廈門台商債務纏身、日子難過，習近平多次與他座談，幫助解決問題。「台商感動地說，習近平的關心讓他一輩子都難忘。」

文章再次為習近平針對COVID-19的「動態清零」防疫政策辯護，稱習近平在2020年1月24日那天因武漢疫情「夜不能寐」，第2天召集中央政治局常委會會議研究疫情防控。這之前習近平已作出武漢封城的關鍵決定。

文章又說，2020年，習近平又「部署打贏『大上海保衛戰』」。文章並重申，「如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的」。

在中美對抗方面，文章說，「處理好中美關係這一目前世界上最複雜、最重要的雙邊關係，是過去10年間習近平花心血最多的課題之一」；並稱中國持續推進改革開放，同時以各種對等舉措強力回擊，在國際社會中積極倡導多邊主義，推動經濟全球化，「凝聚起反對單邊主義和貿易保護主義的共識和強大力量」。

文章還就精準扶貧、生態保護、科技創新、軍隊改革等多方面談習近平的成就。

在個人特質上，文章則稱「對於不同意見乃至批評，習近平也寬容以待」、「習近平喜歡與知識分子、文學藝術家交朋友」、「習近平以過人精力投入繁重工作」等、「面對困難，他從不退縮；為了理想，他絕不放棄」等。

文章稱他是「體育迷」，並從激烈體育競賽中感悟出應對挑戰的法則，「他要求經濟工作向高水平足球比賽學習，不能僅講個人技術，還要上下左右形成整體」。

文章說，按照習近平擘畫的發展圖景，到2035年，中國這個世界上最大的發展中國家基本實現現代化，意味著「人類歷史上第一次10億規模以上人口整體邁入現代化」。

屆時，中國人均國內生產毛額達到中等已開發國家水準，中國將進入創新型國家前列，碳排放達峰後穩中有降。中等收入群體比重明顯提高，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

習近平 中共 疫情

上一則

福州疫情升溫 廈航、福航25日取消168個航班

延伸閱讀

韓媒專訪 吳釗燮：習近平第3任期將增大武力犯台威脅

韓媒專訪 吳釗燮：習近平第3任期將增大武力犯台威脅
中共未來誰接班 華爾街日報點名5名政治新星

中共未來誰接班 華爾街日報點名5名政治新星
華爾街日報：中共新班子預示了中西方互動會改變

華爾街日報：中共新班子預示了中西方互動會改變
中共黨內失去煞車機制 學者：現在有點像文革前夕

中共黨內失去煞車機制 學者：現在有點像文革前夕

熱門新聞

中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
在22日中共20大閉幕會議上，中共前總書記胡錦濤(右前)被帶離場。（美聯社）

胡錦濤20大「被離場」謎團 西媒拍到疑似因阻翻文件

2022-10-24 10:39
20大閉幕會上，架走中共前領導人胡錫濤的是現任中共中央辦公廳副主任兼祕書局長孔紹遜（紅圈處）。（取材自焦點周報）

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

2022-10-23 00:30
中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共前總書記胡錦濤（右二）在中共20大22日閉幕前，疑似「被離場」，畫面成為全球關注焦點，引發各界揣測背後原因。（Getty Images）

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

2022-10-23 08:26

超人氣

更多 >
美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了

美國配眼鏡又貴又麻煩 陶晶瑩勸「沒事別生小孩」又被罵了
小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」

小龍女加拿大領救濟食物 吳綺莉認了 狠批媳婦「有病」
路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡

路透：曾在中國工作 美軍前飛官在澳洲被捕、面臨引渡
這7種食物 大廚都說別買冷凍過的

這7種食物 大廚都說別買冷凍過的
英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學

英相蘇納克夫人是印度「蓋茲」之女 在加州上過大學