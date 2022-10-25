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中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

中共黨內失去煞車機制 學者：現在有點像文革前夕

記者廖士鋒／即時報導
中共20大22日閉幕，之後選出新一屆中央領導，中共總書記習近平全拿，學者示警，現在有點像文革前夕。圖為文革時期1966年8月，紅衛兵在北京遊行。（美聯社）
中共20大22日閉幕，之後選出新一屆中央領導，中共總書記習近平全拿，學者示警，現在有點像文革前夕。圖為文革時期1966年8月，紅衛兵在北京遊行。（美聯社）

中共總書記習近平人馬在20大幾乎佔據所有高層領導職位，對此學者蔡文軒分析，這正式預告了未來10年到20年間「習近平王朝」確立，但他也表示，現在有點像「文革」前夕，不太尋常，且中共黨內已然沒有煞車機制。

中研院政治所研究院蔡文軒25日在政大東亞所的座談會中指出，從20屆一中全會走出來的政治領導「有點跌破眼鏡」，習近平破格提拔李強、蔡奇、李希、丁薛祥等人，政治上的能力已經不再是重點，取而代之是對習近平絕對的忠誠。像蔡奇處理北京低端人口、李強在上海防疫表現，都有可以被批評空間，但這次意外晉升到最高職位。

這樣的政治發展，蔡文軒以「文革前夕」形容。他稱，習近平在20大再次提到「兩個一百年」、「中國式現代化」等抽象願景，有點像文化大革命提到的「無產階級文化大革命的勝利」，眾人好像莫名其妙興奮、忠誠、對未來願景圍繞，「這不太尋常」。他指出，1958年大躍進時新聞、1966年文革時新聞跟現在很像，「為了很大、很光榮目的，跟著一個領袖往前進，大家覺得未來前景一定是對的、會把中國帶到更光明前程，且沒有人敢講反對的話」。

過去中共政治甄補強調「五湖四海」原則，要容納不同派系，也因為中共沒有黨內監督機制，所以透過黨內不同派系制衡，這也是胡錦濤時期的「黨內民主」。但20大之後，包含元老跟黨內派系等反對力量都沒有了，「如果這樣推下去，大躍進或文革是不是會進行？習近平要推類似的政策，至少現在黨內沒有任何煞車機制說不」。

對於當前政治氛圍跟毛澤東時代的比較，台大政治系教授張登及則向本報回應，兩者有些地方又不太像，文化大革命動員的是人們對社會主義更加純粹的信仰；習與現在的幹部和社會則有更多工具理性、更明確意識到是在盡責任扮演好角色，激情只是宣傳的形象，實際上大家冷靜得多。

張登及指出，文化大革命畢竟發生在戰亂後和封閉的社會。而習近平時代雖然替換了鄧小平到胡錦濤的改革開放典範，要以「中國式現代化」取代摸著石頭過河，但人們對改革開放30年記憶猶新，對現在的外部世界，特別是西方式的現代化有深刻印象，不是毛澤東的「一張白紙」來寫字，這是對習巨大的挑戰。要真的「放衛星」拿出成績、不能再「畝產萬斤」。現在他的幫手全面掌控，從今開始也要全面負責，大家都看在眼裡。

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