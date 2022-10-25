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中共20大打破七上八下 新華社稱領導職務「不是鐵椅子」

中共新常委蔡奇訪台網誌遭刪 學者：不能傳達錯誤訊息

記者廖士鋒／即時報導
北京市委書記蔡奇被視為習近平的嫡系人馬，在中共二十大晉升政治局常委。（美聯社）
北京市委書記蔡奇被視為習近平的嫡系人馬，在中共二十大晉升政治局常委。（美聯社）

中共新一屆政治局常委、北京市委書記蔡奇，日前被發現曾經於2012年7月訪台、並將整個行程經過詳細寫成網誌、在陸媒專欄發表，但24日文章火速被下架，對此學者解讀，這意味者中共認為「不能傳達錯誤訊息」。

政大東亞所25日上午舉辦中共「20大」及一中全會的政治觀察座談會，期間針對蔡奇該篇網誌，政大東亞所特聘教授王信賢分析，整篇網誌應該是蔡奇底下人幫他寫的，內容四平八穩，強調中華文化、親情、基層治理、兩岸一家親，見了哪些人都是清清楚楚。而對於文章遭刪除，王信賢認為，蔡奇已是「黨和國家領導人」，在很多東西沒有定之前、不能傳達錯誤訊息。

而中研院政治所研究員蔡文軒則分析，蔡奇文章被下架，跟中共官方對於最高領導人文字管理制度有關係。他指出，凡是成為「國家級領導人」，任何文字如果要公開發表必須由政治局常委審核過。

他並分享，現在最難買的是王滬寧的書，王早期當學者，1989年寫了很多美國民主制度介紹，看起來沒有敏感性，但在中國二手書網站「孔夫子」上架的數量非常少、價格非常貴。蔡文軒表示確有這樣的制度，新任國家領導人過去很多文字必須要回收或者做其他處理，這是管理制度的原因。

根據網路備份文章，蔡奇曾在2012年以中共浙江省委常委、組織部部長身分來台，一共待了7天，到訪台灣各地之餘，並在高雄左營眷村看望14年未見的二舅，根據文中介紹，蔡奇二舅在台已生活63年，當時近90高齡，「舅甥相見格外親切，他身體硬朗，聲音洪亮，鄉音未改，平時早晨還堅持慢跑。談到兩岸早日統一，心情顯得較激動。告別時，望著老人身影，眼前一片濕潤」。

中共 北京 20大

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