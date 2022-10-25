對美「示威」？被美制裁的李尚福將接中國國防部長

新晉中共中央軍委會委員的李尚福可望接下大陸國防部長。（取材自百度）

中共20大 公布的中央軍委4名委員中，李尚福排名第一，明年3月將接替魏鳳和擔任中國國務委員、國防部 部長。由於李尚福被美國制裁，港媒解讀中方此舉大有向美國「示威」之意。

港媒25日報導分析稱，李尚福是「紅二代」，父親是老紅軍李紹珠，出身軍事航天系統，曾任西昌衛星發射中心主任，長期主管武器裝備，身兼中國載人航天工程總指揮，無論家庭背景、資歷，更上層樓都是應該的。

文章稱，20大之前，李尚福是軍委裝備發展部部長。2018年，美國因中國從俄羅斯 進口武器，對主管武器工作的李尚福實施制裁。李尚福也是史上首位被美國制裁的解放軍上將。

按，2017年，李尚福向俄羅斯購買蘇愷-35戰機與S-400地對空飛彈而被制裁，制裁內容之一是禁止李尚福持有美國簽證。

港媒報導稱，眾所周知，中國國防部長最重要職責是從事軍事交流，李尚福擔任防長，無疑是向美「示威」，華府也許會感到被「冒犯」。

文章認為，一旦李尚福出任國防部部長，中美軍事如何交流，怎麼交流，兩國防長要不要見面，都變得非常微妙。

文章說，從整個政治氣候觀察，李尚福能夠升任防長並不令人意外，因為過去幾年，中共領導人強調要敢於鬥爭、勇於向美示威亮劍，而這次20大報告更是處處「鬥爭」，並將「敢於鬥爭」寫入黨章。