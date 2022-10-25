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中宣部：共同富裕非劫富濟貧 有蛋糕才能談分蛋糕

記者陳政錄／北京25日電
20大閉幕、20屆一中全會召開後，中共中央24日舉辦「解讀黨的20大報告主要精神」記者會。(記者陳政錄／攝影)
20大閉幕、20屆一中全會召開後，中共中央24日舉辦「解讀黨的20大報告主要精神」記者會。(記者陳政錄／攝影)

中共總書記習近平提出的「共同富裕」和「中國式現代化」成為20大期間熱詞，中宣部副部長孫業禮24日表示，共同富裕是「中國式現代化」特徵之一；共同富裕不是平均主義，更不是劫富濟貧，中國不會走一些國家通過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化的老路。

習近平在中共20大報告中，提出將以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興。中共中央24日召開記者會，解讀20大報告。

孫業禮提出中國式現代化的五大特徵，包括中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，也是走和平發展道路的現代化。

至於共同富裕，他表示，這是中國特色社會主義制度的本質決定的，中國不能接受兩極分化的格局。但他強調，共同富裕不是平均主義，更不是劫富濟貧，其中有一個先富後富、先富帶後富的問題，也是一個長期的歷史過程。

孫業禮說，中國在和平發展道路上，不走一些國家透過戰爭、殖民、掠奪等方式實現現代化的老路，不會輸出中國模式，但也堅決反對其他國家將自己的模式強加給中國。

至於在推進共同富裕的過程中，面對經濟放緩，如何解決矛盾，中共中央政策研究室主任江金權說，「有蛋糕才能談得上分蛋糕」，當前中國要著力穩住宏觀經濟大盤，保持經濟發展良好趨勢，這是推進共同富裕的前提。

他並指出，在解決好做蛋糕和分蛋糕的關係上，一方面要堅持高質量發展，另一方面要透過合理的制度安排，把蛋糕分好，防止兩極分化。

中共中央政策研究室主任江金權。(記者陳政錄／攝影)
中共中央政策研究室主任江金權。(記者陳政錄／攝影)

中共 20大 習近平

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