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習近平不讓胡錦濤看的文件 方舟子推斷是這個…

中國新聞組／北京25日電
習近平不讓胡錦濤翻閱的神祕文件，旅美中國作家方舟子推斷，胡錦濤原本想翻閱的可能是中共中央委員候選名單。 （取材自推特）
習近平不讓胡錦濤翻閱的神祕文件，旅美中國作家方舟子推斷，胡錦濤原本想翻閱的可能是中共中央委員候選名單。 （取材自推特）

中共前總書記胡錦濤在20大會場「被離場」前，原欲伸手翻閱習近平桌面上的文件，但習近平隨即壓住，不讓胡錦濤拿，究竟這份文件為何？旅美的中國科普作家方舟子在推特（Twitter）發文指出，胡錦濤想翻看的紅色文件夾裡是中央委員候選人名單。

方舟子24日在推特上分享一張文件特寫照片，他說，屬於胡錦濤派系的李克強、溫家寶、汪洋、胡春華個個面無表情直視前方，似乎早知會發生這樣的事。而李克強聽到整個過程也沒轉頭，只在胡走過拍他肩膀時才點點頭。這種淡漠表現怎麼可能是因為健康原因？只有栗戰書坐立不安直擦汗，或者覺得自己惹禍或者是為人厚道。

方舟子稍早曾貼出對比圖，直指那位將胡錦濤帶離會場的工作人員身分，「是習近平的貼身警衛」，方舟子並未點出該名男子的姓名，不過根據照片判斷，應該是習近平的隨扈人員，過去經常隨習近平出訪和協助維持秩序。

另據TVBS報導，至於另一位較年長者，美聯社駐北京記者姜大翼（Dake Kang）在其推特中表示，根據他身上的工作證、這名工作人員是中共中央辦公廳副主任孔紹遜，其上司就是剛剛成為政治局新常委的丁薛祥。姜大翼還補充，在帶胡錦濤離開會場後，孔紹遜回到場內先與習近平短暫對談，在得到習回應才離開主席團區域。

習近平 推特 李克強

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