習3連任…「冬天來了」上海年輕人拉橫幅遊行示威

上海市有年輕人拉起向北京四通橋抗議事件致敬的橫幅。（取材自推特）

習近平 在中共20屆一中全會三連任總書記後，上海市有年輕人拉起向北京 四通橋抗議事件致敬的橫幅，沿著襄陽北路遊行 示威，引發路人圍觀，途中有人靠近表示「我們一直想幹這個」。

來源：YouTube

中國數字時代報導，上海有兩名年輕人23日晚間拉起向四通橋抗議致敬的橫幅遊行示威，沿著襄陽北路行走，有數名同伴隨行，進行拍攝錄影。他們的抗議行動引起了路人的圍觀。

報導指出，他們手持的白色橫幅上寫著幾個簡單的字「不要 要 不要 要 不要 要」，這其實是北京四通橋抗議內容的簡寫，只要知道內容便能理解他們的表達。

中共20大召開前的10月13日，抗議者彭立發在北京四通橋懸掛反習近平橫幅後被捕，引發全球關注。其中一幅是「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民。」

影片顯示，兩人的同伴們在行進時高聲唱起「國際歌」，並吹起伴奏。遊行期間，一名圍觀的男子靠近稱「我們一直想幹這個」。

事件發生後，推特陸續出現多支相關影片與照片，獲得許多網友按讚，紛紛向這幾名年輕人的勇氣致敬，但也表達憂心他們的安危。

一名自稱參與行動的推特網友「空水銀」上傳了影片與照片，表示「看戲的人已經夠多了，敲不醒的沉睡心靈也再無辦法，但是我們都認為是需要站出來的」。

另據路透報導，在北京嚴控下，網路世界一片和諧，唯一可見的回應都是「全力支持」、「恭喜祖國」這類謳功頌德、普天同慶的正面言論。習近平公布政治局常委名單後不久，有人發布「我不同意」這樣的簡短訊息，不過貼文在數分鐘內就遭刪除。

在微博上，武漢眼科醫生李文亮的頁面也可看見罕有反對意見。他是最早對後來被稱為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的新傳染病發出警告的醫生之一。昨天，在李文亮貼文中發布的數條評論暗示了季節更迭，有網友說：「冬天來了」、「這是一個荒謬的時代」，貼文隨即遭到刪除。