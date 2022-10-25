不給習面子？ 中港股匯市暴跌 富豪財富1天縮水90億美元

香港恆生指數24日收市報1萬5180.69點，下跌1030.43點，跌幅為6.36％，全日成交金額1617.53億港元。（中新社）

中共20大 結束，總書記習近平開啟第三任期，預計再掌舵另一個十年，但金融市場不給新領導班子面子，20大後首個交易日， 滬指失守3000點、港股恆生指數 暴跌逾千點；人民幣匯市也大震盪，離岸人民幣兌美元（CNH）有史以來首次跌破7.3關口，一天内跌超900點，創2010年8月人民幣離岸交易市場創建來新低。

港股24日開低走低重挫，續創13年來新低，跌至1萬5180點，法人認為，今年的20大，並沒有關於疫情鬆綁及支持房地產 的相關政策出台，且在習派完全掌權下，市場除擔憂有進一步的派系清洗，更進一步解讀未來政治恐將重於經濟。

A股三大指數24日跌逾2%，滬指失守3000點。滬深港通跨境流量大為不同。外資瘋狂倒貨，從滬股通、深股通淨賣出逾人民幣179.12億元（約24.66億美元），創滬深港通開通以來，外資從A股撤資的單日新高，近六個交易日已連續減少部位累計超人民幣470億元。

分析指，市場擔憂中共新領導班子持續收緊科技及房地產的監管措施，分析更指後市預料恆指失守1萬5000點的機會頗大，更有可能「拾級而下」，跌至2008年10月27日1萬676點的「海嘯底」。

而中國股市也災情慘重，A股市場24日滬深兩市繼續震盪下行，三大股指均跌超2%，滬指更是失守了3000點關口。從盤面上看，機重倉股放量下跌嚴重拖累指數，連股王貴州茅台都創下歷史次高巨量收跌7.56%。

中港股市24日瀰漫恐慌性賣壓中，中國科技股成了重災區。彭博統計，中國富豪財產在一天之內蒸發超過90億美元，騰訊創辦人馬化騰和中國首富鍾睒睒身家直接縮水超過20億美元，比亞迪創辦人王傳福減少9億美元。

彭博指出，此次統計未包含阿里巴巴的馬雲、百度創辦人李彥宏和京東的劉強東，因為這3人的公司主要上市地點在美國，但其在美上市ADR同樣在劫難逃。