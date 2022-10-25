「胡錦濤欲翻文件被離場」 西班牙媒體拍下14張相片解謎

胡錦濤想要拿走習近平面前的文件，習近平壓住文件不讓胡錦濤拿走。（Getty Images）

中共前總書記胡錦濤在20大 會場「被離場」，引發全球關注。當局稱胡是因身體不適，不為外界採信。胡「被離場」成謎團，西班牙媒體發布更多細節，稱導火線疑似胡欲翻閱桌上文件但被栗戰書阻止並搶走。有網友看了照片直呼詭異，推論是為阻胡事後對文件內容發言。而「被離場」事件後，胡出席2008奧運 鏡頭傳被剪光。

中央社報導，中共20大22日閉幕式，坐在習近平 左側的胡錦濤疑似非自願被工作人員攙扶提前出場，成為國際媒體熱議話題，西班牙ABC報記者拍攝到胡被離場前更早且更完整的14張相片顯示，似乎導火線與20大相關文件有關。

相片顯示，胡錦濤未戴眼鏡一開始正在動前方桌上的一個文件夾，坐在一旁的栗戰書轉身伸手欲阻止胡，但胡無意停止，栗戰書隨即左手壓住文件夾，右手則握住胡的左手，此時習近平微微轉身，向遠方召喚一名工作人員，工作人員到達後，另有工作人員食指指向胡錦濤，顯示習的命令已經很明顯，同時間栗戰書把胡要翻的文件夾拿走，且雙手不忘壓住文件。

隨後第二名較年輕的工作人員趕到，雙手輕扶胡的同時，習似乎再度下達命令，此時胡眼光略朝習的方向似乎也在聽習給什麼命令，之後工作人員告訴胡必須要離開了並開始扶他起身；此時原先第一位工作人員回到現場加入帶離胡的任務，但胡錦濤第一時間抗拒，並不可置信地看著習近平，但習近平冷坐看著胡被拉離位置，沒屈服胡想留下的請求，之後就是全世界看到的影像，胡被攙扶著提前出場。

相片另特別點出，胡錦濤在抗拒被帶離時，栗戰書一度想起身為他說情，但旁邊的政治局常委王滬寧拉著栗的衣服，要栗別多事。

有網友推論，從胡錦濤行動觀察，不知當時是否想要特別關注某些文件，以及可能想要針對相關文件名單表達個人意見，習近平及親信為阻止胡對文件內容發言才強勢令胡離開，但這些都僅只揣測。

另據台媒報導，胡錦濤「被離場」消息在中國境內遭封鎖，連「胡錦濤」也成為社媒敏感詞。還有網友發現，胡錦濤在任內出席2008奧運開幕式的畫面也被官媒剪掉。