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中共新晉常委蔡奇 曾訪台探望在高雄的二舅

記者林宸誼／即時報導
北京市委書記蔡奇升任中共政治局常委。他於2012年任中共浙江省委常委、組織部長時，曾到過台灣參訪，並看望高雄左營生活60年的二舅。（中新社）
北京市委書記蔡奇升任中共政治局常委。他於2012年任中共浙江省委常委、組織部長時，曾到過台灣參訪，並看望高雄左營生活60年的二舅。（中新社）

中共北京市委書記蔡奇升任政治局常委，他在2012年任浙江省委常委、組織部長時，曾到過台灣參訪，在中國媒體發表過訪台日記，日記中提到看望高雄左營生活60年以上的二舅，是高雄此站的重要任務。

蔡奇發表在財新網的博客提到，台灣行是在2012年7月6日至12日，「看望14年未見的二舅，是高雄此站的重要任務。二舅在台已生活63年，近90高齡，現居住在左營區眷村，很快要搬進高層公寓了。舅甥相見格外親切，他身體硬朗，聲音洪亮，鄉音未改，平時早晨還堅持慢跑。談到兩岸早日統一，心情顯得較激動。告別時，望著老人身影，眼前一片濕潤。』

日記記錄了蔡奇走訪高雄、南投、新竹、台北、基隆、宜蘭，拜訪了台灣政商產學界，並稱讚台灣的超商便利店值得一學，櫃子就是個電子伺服器，集合了各種服務專案，幾乎可提供所有服務，如交水電費、電話費、停車費，買飛機票、火車票、高鐵票，買電影票、劇院票，甚至可換駕照，收集垃圾，叫計程車，訂購年夜飯等。7 Eleven加上全家、OK，全台有9,000多家。不知何時大陸有這樣的便利店。

他並發表情緣、交流、基層、文化、責任幾點感悟，離開台北前在電話上向二舅告別，那頭傳來老人帶顫音的囑託，從未謀面的三表哥全家4口也趕來下榻酒店相見，此行了卻多年心願，這種親情也最容易打動人。

蔡奇表示，此次台灣行印象最深的是兩岸同根，其實當年遷徙過來的200萬人都有同樣的經歷，寶島自古就屬唐山。這情這緣這脈，相連的海峽就是見證。

去過台灣都有這樣的強烈感受！兩岸交往要著眼於下一代，這也是我們會面的用意。邀請表哥全家到大陸看看。

日記說：「由於國共兩黨交流，高雄、南投成為浙台交往的支點。尤其到南投，有如歸之感，與南投縣長李朝卿不分你我；高雄其實更草根，一接觸民眾就有共同語言。過了濁水溪就是北台灣，雖然制度不同，但在城市管理、學校教育、科技研發有許多可借鑑之處。只有交流才能促融合」。

「想瞭解台灣，就須沉下去走基層。一路上幾次調整行程，看了區、裡、鄰、社區，合作社、產銷班，企業，以至與居民、農戶一起泡茶。對台工作應該從基層做起，多做爭取民眾的事。也只有為民眾著想，對台工作才能有的放矢。改變島內南部政治生態，也應該這樣」。

禪茶一味，講的就是文化。台灣信眾多，四大道場都有影響，要注重發揮它們在交往中的作用；茶文化也悠久，台灣茶便是從中國過去的，最出名的當屬福壽山、大禹嶺高山茶，東方美人茶、台茶18號。而茶道精髓在於「和」，可以弘揚茶文化促兩岸和。

他提到有人問看與組織工作不相干的東西，他表示，所走所看，以黨部交流、基層組織、人才合作為主。此行更增強責任感，對台交往無小事。今後公務赴台，應明確走基層任務，回來為對台工作辦一件實事。

蔡奇曾到台灣，走訪過台灣基層，也有人稱他為「知台派」。一般預測，蔡奇將掌管中央書記處。

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