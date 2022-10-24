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港股巨跌 胡錫進為北京當局護航：投資者誤讀中國政策

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港股巨跌 胡錫進為北京當局護航：投資者誤讀中國政策

記者陳言喬／即時報導
港股24日巨跌，其中恒生科指跌近10%，美團跌近15%、騰訊跌超11%。（中通社）
港股24日巨跌，其中恒生科指跌近10%，美團跌近15%、騰訊跌超11%。（中通社）

市場擔憂中國未來的政局走勢，導致港股24日大幅下挫，中國媒體人胡錫進發聲稱，港股的一些投資者誤讀了中國內地的很多政策。他擔心，這會導致他們今後吃更多虧。

中共高層人事23日底定後，24日（周一）港股開盤一路下挫，最終巨跌6.36%。部分市場人士解讀，擔憂中國持續清零政策，拖累經濟。

中國與香港的有關證券監管機構都還沒信心喊話，中國環球時報前總編輯胡錫進今天（25日）在其微博為中共政局護航稱，「我非經濟學家，但懂點政治。還記得今年5月3日上午突然傳出馬某被抓，阿里巴巴在港股暴跌那件事嗎？那天我很快根據所獲資訊闢謠，強調被抓者是馬某某，而非馬某。星期一港股的問題雖不是一個具體謠言，但誤解的基礎邏輯是相同的」。

胡錫進稱，「今天我要說，中國一定會高度重視經濟發展的。內地各項具體政策的制定，價值是引導，但實事求是一定是邊界和底線。中國絕不會允許經濟運行出現突破合理區間的滑坡，絕不會允許經濟基本面出現下沉，而且大家知道，北京對宏觀調控有著比任何國家都更多的工具和手段」。

他信心喊話稱，中國一定會致力於保持與實現民族偉大復興所對應的較快經濟發展速度，這是一切工作的基礎和前提。中國的發展要以人民為中心，要實現發展本身的高品質，要滿足人民對美好生活的需求，這些都離不開經濟基礎指標的齊頭並進。改革開放就是從搞好經濟起家的，經濟有多重要，中國的黨和政府最清楚。

胡錫進說，時間會證明一切的。然而在投資場上，誤解導致的彎路往往很昂貴。希望投資者們都深諳，中國的發展永遠都是腳踏實地的，永遠都會對應人民群眾排在最前面的需求，而這些需求全都紮根在經濟的強勁發展之上。所以經濟一定會長期是中國的強項，而且說到底，這對中國不是很難做到的事情。

投資 中共 北京

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