中委菁英少數民族人數為何驟減？分析：習不搞平衡

學者寇健文指出，這次中共20屆中央委員當中少數民族菁英驟降，凸顯習不搞平衡的性格。圖為習近平2021年初到貴州考察調研，在畢節市黔西縣新仁苗族鄉化屋村文化廣場上，跟苗族同胞聚會。（新華社）

中共 19屆中央委員有16個少數民族、20屆驟減為9人，針對提問這個變化的內涵，學者指出中共總書記習近平 「不搞平衡」，婦女、族裔都不在乎，此外，中國國家民委之前都由少數民族出任，目前也早已改成由漢族出任。

中共20大 發布的中央委員名單，李克強、汪洋等未屆齡的高層裸退，出乎許多人的意外，而在民族組成上，與上屆相比研究不少變化，新一屆中委少數民族人數由16人驟減為9人，包含2位蒙古族（王莉霞、巴特爾）；1位維吾爾族（艾爾肯．吐尼亞孜）；1位土家族（任振鶴）；1位藏族（嚴金海）；1位哈薩克族（努爾蘭．阿不都滿金）；1位白族（諶貽琴）；1位壯族（藍天立）；1位回族（張雨浦）。

面對這個情況是不是代表中共民族政策的轉變，台灣政大國關中心主任寇健文24日在「解讀中共『20大』人事」座談會上回應本報記者詢問時指出，這次婦女名額也沒增加、政治局委員原來婦女保證名額也被拿掉，中委少數民族減少，「背後都反映同一個現象，習近平不搞平衡，不搞派系平衡、不搞性別、族裔平衡」。

就少數民族、宗教領域來說，寇健文認為習近平想做的是「中國化」，「所以當你有少數民族代表時，是要凸顯身分差異，這與習近平想法背道而馳」。

他並特別舉出此次「意外入局」的石泰峰為例，表示他已經到中國社科院當院長，照理是退居二線，沒想到又回來了。寇健文強調，石泰峰在內蒙古自治區黨委書記任內，在蒙古族小學裡面推行漢語，「他不是去尊重少數民族文化，反過來是推行漢語，這被重用」，而且石進了書記處擔任書記，未來可能擔任中辦、組織、宣傳等最重要的幾個部門，他會是其中一個。

中共研究雜誌社特約研究員吳仁傑則補充提到，主管少數民族政策的中國國家民委主任，之前向來都由少數民族出任，「19大後改成通通由漢族出任」。公開資料顯示，自2020年蒙古族的巴特爾卸任國家民委主任後，繼任的陳曉將、潘岳都是漢人，此前從1954年以來中國民族事務主管部門一直都是少數民族擔任首長。