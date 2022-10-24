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中共20大／習近平開放政策 3個新提法受矚

中國新聞組／北京24日電
23日下午，中共總書記習近平等領導人在北京人民大會堂會見出席中共20大的代表。（新華社）
23日下午，中共總書記習近平等領導人在北京人民大會堂會見出席中共20大的代表。（新華社）

中共總書記習近平昨天率領第20屆中共中央政治局常委同中外記者見面時強調，要共行天下大道。深圳衛視特約評論員陳冰表示，關於中國開放政策，有三個新提法值得關注。

直新聞報導，陳冰表示，習近平說中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。現在中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會越來越大。在中共20大報告中，對中國開放政策走向何方，提出了具體措施。

其中有三個新提法值得關注，一是提出「制度性開放」，要推進高水平對外開放，就要穩步擴大規則、規制、管理、標準等製度型開放，一方面是通過不斷縮減市場准入負面清單、落實競爭中性原則等措施，持續優化營商環境，與世界先進規則、規制等接軌；另一方面則在開展國際經貿合作過程中，推動那些已被實踐證明行之有效的中國管理、中國標準等「走出去」。

二是提出加快貿易強國建設，強調「加快」二字。中國將與更多有意願的貿易夥伴商簽更高水平的自貿協定，進一步提高貨物貿易零關稅比例，讓自貿協定更好惠及中國外貿。

三是「維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係」，包括兩方面內容，一方面中國將更加注重將自身牢牢嵌入全球產業鏈供應鏈，與之深度交融，防止「脫鉤斷鍊」；另一方面中國在與發達經濟體保持經貿合作的同時，更加注重與發展中國家密切貿易投資往來。

這三個方面，將是今後中國擴大開放的主要指向。

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