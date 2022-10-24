中共20大／習近平財經團隊 料重國安輕經濟

圖為9月在廈門舉行的中國國際投資貿易洽談會。（中新社）

中共 20大閉幕，新一屆中央人事底定，財經團隊也浮出檯面。但將出任國務院總理的上海市委書記李強缺乏中央工作經驗，團隊中僅國家發改委主任何立峰在財經工作經歷較完整，這樣的組合被質疑不足以帶領中國應對當前面臨的各種內外挑戰。有專家稱，新人事的特色是政治忠誠度高於執政經驗，顯示中國輕經濟，更重視安全、穩定、鬥爭與創新。

新一屆中共中央人事，除李強可望接任總理，常務副總理為新任常委丁薛祥，接替韓正分管發展改革、財政等工作；何立峰出任副總理，接替劉鶴分管金融、科技及對美貿易談判等工作。但這樣的組合卻讓不少分析人士憂心，是否足以帶領中國應對當前面臨的各種內外挑戰？

李強雖曾先後擔任過浙江、江蘇、上海等三個經濟發達省份的省長或書記，卻沒有中央工作經驗。美利堅大學助理教授張揚向BBC表示，這意味著他將不得不依靠習近平 的權威，及其他更有經驗的官員們。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛稱，樂觀來看，李強升任總理，將為市場經濟帶來新的活力；若悲觀來看，這可能是「政治忠誠度高於執政經驗」的信號。隨著習近平身邊的忠臣愈來愈多，中共政府的自我糾正能力將隨著時間推移而減弱。

至於丁薛祥的經歷就更為局限，除曾擔任上海市閘北區區長，主要經歷基本上就是祕書工作。何立峰在財經工作經歷較為完整，但預估也將只會更加貫徹習近平的經濟理念。

駐新加坡的亞洲外匯策略主管Alvin Tan接受美國之音訪問時說，在政策制定面，意味著可能會更加遵從習近平關於如何推動國家和經濟向前發展的觀點。亦即由「習近平經濟思想」來主導。

台媒旺報引述美國的中國專家李成指出，中國在下個五年重視的不全是經濟發展，而更多重視安全、穩定、鬥爭與創新。尤其在國際關係上，習近平認為美國企圖顛覆中國，因此要對西方進行鬥爭、對抗壓力。另方面，北京 著重技術創新與強大，也因此積極提拔來自央企的幹部。

至於未來中美關係，李成認為依舊繼續惡化，說明兩國問題不在領導人，而是中美老大與老二的相爭，再加上制度之爭所致。中共即將成形的中國外交團隊，包括現任的外長王毅、中聯部部長劉建超、駐美大使秦剛及外交部黨委書記齊玉等四人，將發揮很大作用。

談及兩岸關係，李成認為，總體而言中共會對台更強硬，但動武可能性不大。報導並引述台灣中央研究院院士吳玉山表示，從北京的角度而言，有幾種狀況會導致兩岸風險升高，包括中共領導人權力受到挑戰，對外必須強硬，因此2027年會比2023年更危險。