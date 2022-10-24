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北京「習人幫」：習近平獨霸與胡錦濤「紅朝危機預言」

轉角24小時
（Getty Images）
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「團派被清零、習家軍大勝，中共政治核心正式成為『習人幫』。」中國在23日的一中全會落幕，新一屆的7名政治局常委名單確定，習近平本人毫無懸念，「破例」三連任總書記，展開下一個5年任期。打破中共集體領導常規的習近平，此回人事安排清一色為習家軍人馬，國際一致解讀為習近平獨霸時代的開啟。與此同時，前主席胡錦濤的「離席」風波仍是未解之謎，11年前胡錦濤曾提出「紅朝危機」的政治接班警言，如今在20大後團派的全滅，更顯得歷史的弔詭。

中共20大在22日於北京落幕，緊接著23日召開「一中全會」（第二十屆中央委員會第一次全體會議），重頭戲是選出新任的政治局常委，也就是中國最核心的政治領導團隊。常委名單屬於中共內部的權力運作結果，在密不透風的內部角力中，外界常常只能依靠各路內線消息來「猜測」，或是經由政治動態分析來推敲最終名單。

一中全會在23日宣告結果，習近平毫無意外、但實際上破例地留任（常委排名第一），將繼續以總書記的身分領導下一個5年任期。其他的6人名單，依照排位順序分別為：李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。

名單中除了習近平之外，有其他兩位：趙樂際、王滬寧是舊人留任，本身也是習家軍的老面孔。其他4人：李強、蔡奇、丁薛祥、李希，則都是新入常的名單。

（美聯社）
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在政治局常委名單裡，除了習近平，分別的人選包括（上二，左至右）：王滬寧、蔡奇、趙...
在政治局常委名單裡，除了習近平，分別的人選包括（上二，左至右）：王滬寧、蔡奇、趙樂際，（下二）李希、李強和丁薛祥。 （Getty Images）

值得留意的是排名第二的李強，順位超過趙樂際和王滬寧，是外界預料之外的人選結果。現年63歲的李強，地緣關係上曾是習近平在浙江時期的舊部，因此可被歸類為習家軍（或以地緣稱為「之江新軍」），而後李強主掌上海，而上海同有習家軍的「新上海幫」心腹王滬寧和丁薛祥，然而李強在疫情期間面臨上海封城的困境，招致政治面和社會的抨擊。

當外界以為「李強建樹和歷練尚不足以擔大位」時，卻成為常委排名第二的空降人選，名單配合排名第二到第五的趙、王、蔡、丁等人，即之全是最親近習近平的人馬，而且已不僅僅是習家軍，而是習家軍中更忠誠聽命的一群「習人幫」。

陳敏爾未入常 習排除威脅人選？

習人幫的形成，還有幾個要件：習家軍中的再次篩選、以及其他勢力的剪除。本來被認為入常機會極大的陳敏爾，本次並沒有進入政治局常委名單，浙江出身、現年62歲的陳敏爾，同為習家軍的要人，主政貴州期間曾以「貴州模式」增長GDP而立功，頗被看好前途可以更上一層樓。此回從外界預測中落榜，可能的政治訊號解讀，認為是習近平排除了有機會威脅地位的人選。

其他勢力的剪除，則直接反映在胡錦濤「團派」的全滅。團派又稱為共青團派、共青幫，是以胡錦濤為首，集結共青團出身者的領導派系，成員也包括李克強、汪洋、胡春華、栗戰書等中共高層。然而本回的名單裡，李克強、汪洋雙雙落馬，本來認為還有可能在派系妥協之下入常的胡春華，最終也遭到剃除。就結果而言，在中共核心團隊裡面，胡錦濤與團派可謂「清零」，已無政治前路。

在未脫人治色彩又一黨專政的中共政治文化裡，派系鬥爭從中共建國以來就未曾停歇，也因此力求上位者必定要團結自身派系，或組建自己的派系形勢。毛澤東時代幾如封建帝王不論，在毛之後的華國鋒，就因欠缺派系的力量，被鄧小平的老人幫取而代之；之後再起的是江澤民為代表的上海幫勢力，以及再下一個世代的胡錦濤團派。

2013年在第12屆全國人民代表大會的胡錦濤和習近平。 （Getty Image...
2013年在第12屆全國人民代表大會的胡錦濤和習近平。 （Getty Images）

2011年，時任中國國家副主席習近平與美國副總統拜登會面。（美聯社）
2011年，時任中國國家副主席習近平與美國副總統拜登會面。（美聯社）

歷史的弔詭是，在11年前——2011年的7月1日，時任國家主席的胡錦濤在中共建黨90周年大會上，提出了中國共產黨面臨的「四大考驗」和「四大危險」：

「中國共產黨的建設面臨執政、改革開放、市場經濟、外部環境等四大考驗，面臨精神懈怠、能力不足、脫離群眾、消極腐敗四大危險。」

胡錦濤當時的說法，被解讀成複雜的中國內部警訊，認為當時的中國面臨內外不同的危機，而內部的經濟成長問題、勞工社會矛盾、高官貪腐、乃至於新疆動亂，在在挑戰了中共統治的權力地位。而後下一任要接班的習近平，正準備面臨胡錦濤說的紅朝危機難題，當時還有相對樂觀的分析認為，如果能夠按部就班朝向政治改革的路前進，或許中國還有機會在崩潰警訊下有「民主改變」的可能。只是此類說法，在習近平上任後就不斷收縮，微妙的是，當初胡錦濤的四大考驗和四大危險，卻仍是2022年以後仍符合某種中國國情的描述。

「當前北京的氛圍，就是自信、傲慢、以及偏執組成的混合體。這使得習近平的權力核心更加鞏固。」—— 《經濟學人》2021年12月。

《經濟學人》已在2021年底先預測，認定習近平會在2022的20大「變成習皇帝的加冕典禮」，並且「至少做到2032年，屆時習近平已79歲」。在 《經濟學人》推敲的版本中，習近平身邊圍繞的人只會有兩種：最忠誠的老黨員、或是毫無經驗的新秀，缺乏實務經驗，而且無法在2027年的二十一大接班習近平。因此照這個路線下去所看到的未來，就是習近平一人獨霸，身邊全是不具任何威脅的人馬。

（Getty Images）
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胡錦濤的「離席風波」

在22日的20大閉幕式上，發生最引人注目的一幕，是現年79歲的前任中國國家主席胡錦濤「神秘離場」。從《法新社》所拍下的影片中，可以看見有戴口罩的男子來到胡錦濤身後，似乎不斷和胡錦濤說話，想要拉胡錦濤起身，但胡錦濤抗拒。期間坐在胡錦濤右側的習近平也短暫轉向胡錦濤的方向，胡錦濤伸手想拿習近平面前的文件但被制止，而胡錦濤左方的栗戰書則也轉向胡錦濤一側關切，並協助將一份文件遞給胡錦濤。

其後胡錦濤的右手臂被身後男子抓著起身，另一名稍晚走來的男子向胡錦濤比出了「請」的手勢，胡錦濤則看似茫然。最終胡錦濤在一人抓著他的手臂、另一人尾隨在後的情形下，步行離開人民大會堂會場。胡錦濤起身之時，栗戰書也作勢起身似乎想幫忙，但被身邊的王滬寧拍了一下，立刻又坐下，並掏出手帕擦了擦臉。

而站起的胡錦濤，先是對習近平說了些話，習近平僅點頭回應；隨後胡錦濤又拍了拍坐在習右側的李克強的肩膀，李克強狀似驚恐的點頭，並轉頭看了離場的胡錦濤一眼。在離場途中，胡錦濤從多位坐在第一排的中共最高幹部背後走過，無人回望、關切。

這段前領導人離場的不尋常畫面，立刻引發國際媒體關注與熱議，當天晚間中國官媒新華社並沒有中文回應，而是在推特（Twitter）上用英文解釋：胡錦濤近期一直在療養身體，又在留言寫下胡錦濤在20大期間身體不適，因此由工作人員陪同離場至其他房間休息，但是中國官方也未回覆外媒的詢問。

胡驚濤離席前，拍了拍李克強的肩膀。 （Getty Images）
胡驚濤離席前，拍了拍李克強的肩膀。 （Getty Images）

胡錦濤是否真因身體因素離場，或是另有其他因素？這一幕又為何會出現在本應完美演出的20大轉播畫面上？外界無人能確知，而由於新任的政治局常委名單，清一色是習派親信，胡錦濤的「被離場」更加引發政治清洗的揣測；帶走胡錦濤的兩名男子身分也啟人疑竇，其後中國作家方舟子比對公開照片，指出其中一人是習近平的隨扈，另有網友認為另一人是中共中央辦公廳副主任兼秘書局局長孔紹遜，其上司是新一屆政治局常委丁薛祥。

華爾街日報指出，胡錦濤現身20大之時，他的滿頭白髮即已引發討論——通常退休的中國高官雖幾乎消失於公眾目光，仍會保有一定的影響力，如今胡錦濤的老態龍鍾，表明了他的黨內勢力已經消失；值得注意的是胡錦濤前任的主席江澤民與總理朱鎔基則都缺席20大。

《外交政策》則對胡錦濤的白髮有不同看法，指出在習近平帶動下，中國領導人已開始會以白髮示人，但胡錦濤在國際媒體的鏡頭下離場，仍是極為弔詭的情況；《外交政策》分析的可能性有三，例如健康因素（包括胡錦濤意外確診）、或是出現突發狀況——胡錦濤另有打算或是發作阿茲海默症——讓習近平擔心胡錦濤可能會在大會投票時棄權或投下反對票。

而第三種可能性，則是最令人不安的——習近平有意公開羞辱胡錦濤，藉此強化他的核心領導地位。習近平在20大開幕式時，將他剛上任時的國家情況，批評為「黨的領導下滑」（雖然並未直接點名胡錦濤），而胡錦濤的公開受辱，亦等於是向其他的前任黨高層發出明確警告——但是，這樣的舉動似乎並無必要，因為胡的共青團派已經在政治局常委名單全軍覆滅，胡錦濤的權力早已不復存在，除非有其他外界無從得知的陰謀，否則很難將胡錦濤視為對習近平的合理威脅。

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美聯社：象徵習完美消滅團派

美聯社引述長期駐中記者畢曉普（Bill Bishop）看法指出，胡錦濤「被離場」的景象，象徵的是習近平完美消滅團派；BBC則評論，中共的大會通常都會高度依照劇本演出，因此胡錦濤（在外媒鏡頭下）離場很可能不是意外插曲，並代表中國模式將往與胡時代截然不同的方向前進。

紐約時報引述新加坡管理大學法律學教授高樹超（Henry Gao），提出與BBC相似看法；在20大開幕式中，習近平對他上任前十年（也就是胡時代）的種種施政表達不滿，包括黨內、經濟和國家安全方面，以及中共對港、對台態度，到了閉幕式，胡錦濤「被離場」顯然不會是毫無緣由的意外。

鑒於中共政治的封閉，外界恐怕要經過很長一段時間，才可能得知胡錦濤離場的原因——或是永遠不得而知。《外交政策》猜測，接下來可能發生的事情，是中共發布胡錦濤健康狀況的公告，或者是中共紀檢委拘留胡錦濤，以及隨之而來的起訴、下獄。荒謬的是，即使胡錦濤任內依然專制極權、公民社會幾無發展，但在此刻兩相對照，胡時代竟顯得不可思議的自由開放——而這些已經殘忍告終。

2022年，胡驚濤離席後，留下一張在習近平旁邊的空椅子。（美聯社）
2022年，胡驚濤離席後，留下一張在習近平旁邊的空椅子。（美聯社）

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