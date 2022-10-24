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「對台工作」3巨頭 習近平主導 王滬寧、王毅左右手

記者羅印冲／台北報導
可能出任中國全國政協主席的王滬寧和晉升政治局委員的中共外長王毅，將是中共對台領導小組重要成員。（新華社）
可能出任中國全國政協主席的王滬寧和晉升政治局委員的中共外長王毅，將是中共對台領導小組重要成員。（新華社）

伴隨中共最新領導層出爐，未來中共中央對台工作的三巨頭也逐漸清晰，包括身兼中共中央對台工作領導小組組長的中共總書記習近平，依據政治局常委排名慣例、可能接任全國政協主席的王滬寧，以及今次晉升政治局委員、預料接替楊潔篪出任中央外事辦主任的王毅

習近平第三度出任中共總書記，早年在福建任官長達17年，後調任浙江和上海，熟悉台情，也曾與不少台商互動交流，被認為是中共歷屆最了解台灣的總書記。中共中央對台工作領導小組是中共處理台灣問題最高決策機構，向來由中共總書記擔任小組組長，也是中共對台決策的一把手。以新人事組成來說，中共對台事務已完全由習近平說了算。

中共新一屆政治局常委七人，依據中共官方發布的排名，前四名依序是習近平、李強、趙樂際和王滬寧，若依照以往黨、國務院、人大、政協四套班子排序，王滬寧可能接替汪洋，出任全國政協主席，負責政治協商和統戰工作，如此一來，他可能也將擔任對台領導小組副組長，成為中共對台工作的二把手。

今年69歲仍晉升中央政治局委員的中共外長王毅，此次躋身政治局，成為中共外交執行工作的頭號人物。他也將成為中共對台工作領導小組秘書長，在對台事務上，僅次於總書記和全國政協主席。

王毅擔任中共外長之前，曾任中台辦（國台辦）主任，對兩岸關係和台灣事務相當了解。他在國台辦主任任內，兩岸關係熱絡，可惜的是，當年並未實現訪問台灣的心願。

對北京來說，台灣問題已成美中關係中最重要也最敏感議題，王毅同時具有對台和外交工作經歷，其角色將愈形吃重。

除了總書記、全國政協主席和中央外事辦主任，中共對台工作領導小組成員還包括：一名副總理、一名中央軍委副主席、中央辦公廳主任、中宣部長、統戰部長、國台辦主任、外交部長、國安部長和商務部長等人，相關人事和職務可望在明年人大政協兩會政府換屆後更趨明朗。

可能出任中國全國政協主席的王滬寧（圖）和晉升政治局委員的中共外長王毅，將是中共對...
可能出任中國全國政協主席的王滬寧（圖）和晉升政治局委員的中共外長王毅，將是中共對台領導小組重要成員。（新華社）

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